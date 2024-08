Profundizar el castigo social

Comenzado el juicio del profesor Marcos Ledesma, vemos con preocupación como en algunos medios de comunicación, no todos, continúa profundizándose el escarnio hacia Marcos, antes de que la justicia dé un veredicto. Desconocemos que intereses los empujan, pero claramente hay una falta a la verdad.

Debido a ello, nos vemos en la obligación de responder algunas afirmaciones para que, como todo derecho a réplica, pueda dejar en claro como trascurren estas jornadas, de un juicio que viene transitando los carriles adecuados.

Marcos Ledesma respondió a todas las preguntas del tribunal. En todas fue claro y dio precisión de los hechos. A su vez, se mantuvo coherente con todas las declaraciones que fue dando en estos largos once años, situación que no todos los querellantes pudieron hacer. Para comprobar esto, el juicio está siendo filmado y grabado garantizando así que sean los hechos fácticos los que hablen y no las opiniones direccionadas.

Entendemos que para algunos es más cómodo, rápidamente ponerse del lado de las supuestas víctimas. Pero desconocen con esta actitud, su rol social tan importante como medio de comunicación: transmitir la verdad de los hechos.



Todos estamos en contra de los abusos sexuales y quien realice estas atrocidades tiene que ir preso y debe caerle todo el peso de la ley. Pero es fundamental que sea la justicia y no un grupo de padres, un periodista o un panelista de TV quienes cumplan tamaño rol.

Dicho esto, queremos mencionar la importante participación de Innocence Project que es una organización internacional con sede en EEUU dedicada a defender a víctimas de denuncias falsas. Su gran trabajo ha permitido salvar de una injusta condena a casi 300 personas en todo el mundo. Hoy está en La Plata, apoyando a Marcos en esta cruzada tan terrible para todos.

Confiamos en que todos queremos ir a la verdad, esperamos la prudencia y la objetividad para que ayude a esta búsqueda.