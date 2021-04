Préstamo del FMI: Fiscal amplió la investigación contra Mauricio Macri

Franco Picardi amplió la denuncia del Gobierno contra el ex presidente por el préstamo de 55 mil millones de dólares que contrajo durante su gestión. La denuncia alcanza además a los ex ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, a los ex titulares del Banco Central, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

El fiscal federal Franco Picardi requirió y amplió la denuncia del Gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri por el préstamo de 55 mil millones de dólares que contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su gestión.

Si bien Picardi junto con la jueza federal María Eugenia Capuchetti ya contaban con una denuncia de ese tenor desde 2019, ahora amplió con nuevas pruebas aportadas por la Oficina Anticorrupción (OA) luego que el actual mandatario, Alberto Fernández, anunciara su presentación al abrir las sesiones legislativas el pasado 1 de marzo.

«De la presentación efectuada por la OA surge que esta se originó a raíz de los informes presentados por el Banco Central de la República Argentina, titulado Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), titulado Análisis de los procedimientos aplicados», evaluó Picardi en su dictamen presentado a la jueza Capuchetti, ante quien requirió medidas de prueba.

La denuncia alcanza además al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los ex titulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.