Presentación en Uruguay del informe «Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas»

Desde la Sección de Promoción y Capacitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le invitamos a participar de la presentación del informe «Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas», que se llevará a cabo mañana 6 de junio de 2023 a las 11:00 am (hora Montevideo, Uruguay) en el Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza (Plaza Independencia 759).



El evento contará con la participación de la Presidenta y Relatora para los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH, Margarette May Macaulay; el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Bernardo Legnani; la Representante de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) en Uruguay, Adriana Rovira; y el Presidente de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología del Uruguay, Dardo Roldan.



Fecha: 6 de Junio

Hora: 11:00 AM (Montevideo, Uruguay)

Lugar: Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza



Actividad presencial con cupos limitados. No disponible online.



Habrá interpretación simultánea al idioma inglés y español.



Agradecemos confirmar asistencia al correo electrónico: CIDHpromocion@oas.org.



¡Le esperamos!