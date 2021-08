Preocupación por abordaje de PNA a buques pesqueros en altamar en plena pandemia

Tras las inquietudes manifestadas por compañeros Capitanes y Oficiales de Pesca asociados, dando cuenta de que se están llevando abordajes en zona de pesca por personal de Prefectura Naval, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca solicitó al Prefecto Nacional que se suspendan tales actividades durante la vigencia de la Pandemia de Covid-19 y mas aún ante el brote de la cepa Delta, a los efectos de preservar la salud de los trabajadores pesqueros.

Mediante una nota que lleva la firma del Secretario General de la AACPyPP, Cap. Jorge Frías, se hizo expresa al Prefecto Nacional PG Mario Fariñón la preocupación por la actitud adoptada por personal de esa fuerza embarcado en el Guardacostas GC-25 Azopardo; que están realizando abordajes a buques que se dirigen a zona de pesca, incluso a pocas horas de la zarpada con viso de PNA, o a su regreso, forzando a las tripulaciones pesqueras a violar la burbuja sanitaria.



Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 esta Entidad Gremial trabajó arduamente junto al sector empresario e incluso al Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Carlos Liberman a los fines de instaurar los citados Protocolos, llegando a tomar llevar adelante medidas de fuerza para garantizar su establecimiento y posterior cumplimiento. En ese mismo sentido, la Asociación ha desarrollado diversas medidas concretas a los fines de garantizar la salud de sus afiliados, llegando al paro general y total de la Marina Mercante en reclamo de la vacunación del personal esencial.



Las tripulaciones de buques pesqueros cumplen con estrictos Protocolos frente a la pandemia de Covid-19, a los fines de prevenir contagios entre trabajadores de distintas embarcaciones. Tales protocolos exigen a los tripulantes la realización de hisopados con PCR negativo, cumplimiento de periodos de aislamiento, y el “trabajo en burbujas” con el debido distanciamiento social, buscando garantizar la realización de viajes de pesca seguros y en condiciones sanitarias idóneas.



Al respecto se destaca la firme oposición de este Sindicato a que las tripulaciones que arriban a puerto a descargar lo producido puedan gozar de un periodo de esparcimiento en la ciudad, ya que implica la ruptura de burbujas de trabajo, máxime teniendo en cuenta la proximidad de la finalización de temporada de pesca de langostino. El concepto rector es que las burbujas no se rompen y que las tripulaciones que embarcan juntas desembarcan juntas y no entran en contacto con terceros, salvo situaciones de riesgo o que afecten la seguridad en la navegación.



Y la violación de la burbuja sanitaria cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que merced al responsable cumplimiento de los protocolos establecidos la Industria Pesquera Nacional continúa en pleno desarrollo de sus actividades; una industria que genera más de u$s 2.000 M en exportaciones con el consiguiente ingreso de divisas a la Nación, en este difícil contexto.



En este aspecto, en la nota dirigida al Prefecto Nacional, se resalta que “sin perjuicio de los cuidados sanitarios a los que se ha de someter el personal de PNA, el abordaje del buque pesquero por parte de tripulaciones extrañas implica la ruptura de la burbuja de trabajo, poniendo en riesgo la salud y vida de nuestros representados (la de su familia y de sus comunidades), así como también ponen en riesgo la continuidad de la Industria Pesquera Nacional y o paralización de algunas de las unidades de pesca y su consecuente daño económico.



Finalmente, el Secretario General Jorge Frías destaca en el escrito que esta Asociación Gremial “siempre mancomunada con las funciones de la autoridad marítima en cumplimiento de las Leyes y Ordenanzas, en esta oportunidad especial solicita al Sr. Prefecto Nacional Naval se suspendan, durante la vigencia de la Actual Pandemia de Covid-19, las acciones de abordaje de los Buques Pesqueros de Pabellón Nacional que transitan o se encuentran dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina de carácter ordinario, salvo la existencia de flagrantes infracciones a la Legislación Nacional o Internacional y que amerite abordaje extraordinario, todo ello a los fines de preservar la salud de las tripulaciones de los mismos y la continuidad de la actividad de la Industria Pesquera Nacional”.







