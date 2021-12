PREMIER DOCUMENTAL DEL IDAC SEGUNDA EDICIÓN

LO REAL Y LO IMAGINARIO en el Cine de No Ficción Contemporáneo Proyección/Debate del Films realizados en el Área Documental del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda durante la cursada 2020/2021, con presencia de sus realizadorxs. Escalinatas del IDAC | 12 de Octubre 463 Avellaneda

| Jueves 9 y Viernes 10 de Diciembre 19 hs. |

Actividad abierta a toda la comunidad | Coordina Área Documental del IDAC Llega la Segunda Edición de esta actividad que es parte de la tarea constante de formación que desarrolla el Área Documental del IDAC, desde la cual nos proponemos historizar los temas y las innovaciones del lenguaje que diferentes generaciones de realizadorxs promueven, así como reflexionar sobre las condiciones de producción, la mirada y la intervención sobre el propio tiempo histórico.



La Premier Documental será presencial y abierta a toda la comunidad, fomentando el acercamiento de espectadorxs diversxs para debatir sobre los procesos de realización de los films y compartir la experiencia de descubrir juntxs las imágenes de nuestro tiempo y nuestra Historia.

JORNADA 1 | Jueves 9 de Diciembre 19 hs.

1 | También el otoño de Malena Bystrowicz (5’ Work in progress)

Producido en Narrativa Documental de 4º año

Hace unos años descubrí dos cosas : que la clorofila y la hemoglobina son moléculas idénticas salvo por un átomo que las diferencia, y que una hoja en el mismo instante en el que muere, puede sellar una imagen entre sus nervaduras. Gracias a mi abuela tengo una conexión poderosa con las plantas y sé reconocer a muchas de ellas. Mi abuela tiene 98 años y se marchita, enseñándome dulcemente a abrazar, también, el otoño.



2 | Las palabras son del fuego de Camilo Rodríguez (30’)

Producido en Taller Documental de 4º año

El camino puede unir dos puntos, y al caminar, se pueden descubrir los hilos invisibles que tejen la memoria de quien anda. Mediante un repaso por el territorio y episodios aislados de la propia experiencia del realizador, se nos revelará una red que se extiende por el mundo hacia otras memorias y que como una telaraña atrapa el tiempo y el espacio, moldeando así un mundo misterioso, sin embargo, ya muy bien conocido en la raíz de los pueblos.



3 | 32 veranos, recuerdos del agua de Camila Sequeira Vega (10’)

Producido en Taller Documental de 3º año

Aborda la memoria de las mujeres de mi familia, trayendo imágenes de Epecuén, un pueblo inundado por su propia laguna. Los relatos tejen trazos de recuerdos conjuntos y disímiles que nos llevan a un lugar que ya no existe.



JORNADA 2 | Viernes 10 de Diciembre 19 hs.

1 | Borrador de una identidad ¿Un eterno “Work in progress”? de Damián Derndich (20’ Work in progress)

Producido en Taller Documental de 3º año

Gracias a las reuniones de los Grupos de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT me empiezo a cuestionar la construcción de mi propia masculinidad cis. Eso da inicio a un proceso, que aún continúa, de replantearme cual es mi identidad, quién soy en realidad y cómo me autopercibo. Este documental surge como metáfora de ese proceso.



2 | Vivido Virtual de Alejo Zapico (5’)

Producido en Análisis del Film Documental II de 4º año

La realidad es capturada y siente claustrofobia. El encuadre y la imagen, caminan por la misma cuerda floja. Algo caerá al vacío.



3 | Tambien tenemos sangre de Taio Sanchez (17’)

Producido en Taller Documental de 3º año

En una casa del barrio de Flores se esconden las cicatrices del terrorismo de estado. Son cicatrices que no se ven a simple vista pero que narran su propia historia. Una historia que siempre vuelve y envuelve durante generaciones a sus diversos protagonistas.



4 | ¿Qué es un recuerdo? de Camila Lopez (8’ Work in Progress)

Producido en Taller Documental de 4º año

¿Cómo expresa el arte un recuerdo?¿Es posible traer al presente un recuerdo del pasado de manera sensorial, tridimensional? La memoria, los recuerdos, para mí son como el agua, une allí se baña. Un mar enorme de momentos, empapados unos de los otros, flotando todos en el mismo lugar.

ACTIVIDAD REALIZADA CON APOYO DE LA COOPERADORA DEL IDAC