Por la polémica con los sueldos del Gabinete, Javier Milei echó al Secretario de Trabajo

El Presidente responsabilizó al funcionario saliente por el “error”. “No debió haber sucedido”, aseguró.

El presidente Javier Milei anunció este lunes que despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de que este instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos del Poder Ejecutivo.

“El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados”, planteó en declaraciones a La Nación +.

Tras el escándalo generado a raíz de los incrementos contemplados en un decreto que llevaba la firma de Milei, el mandatario explicó: “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”, explicó.

Al respecto, enumeró que tomó dos medidas, la publicación del Decreto 235/2024, que retrotrae el aumento que será descontado en el cobro del próximo mes, y el despido de Yasin al frente de la cartera de Trabajo, a pesar de que su firma no figura en el decreto.

«Se ha depositado y lo que se hace el mes que viene es que se descuenta cuando se hace el pago. Seguimos con esta tesitura que acá el ajuste lo pagan todos en especial la política», definió el jefe de Estado en la entrevista.

Asimismo, aprovechó para desvincular al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, del incremento salarial a legisladores, que también fue retrotraído.