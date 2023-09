Patricia Bullrich trato de «garca» a Grabois

Bullrich cruzó a Grabois por sacarle «el trabajo y hasta el uniforme» a un afiliado del MTE, le pidió al dirigente que «le garantice» a «este laburante» no sufrir «más represalias» y le exigió que haga «las cosas bien».

A un mes de las elecciones 2023, Patricia Bullrich continúa sumando cruces con dirigentes del oficialismo. Esta vez, el apuntado fue Juan Grabois, a quien le adjudicó haber despedido de una cooperativa perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por haberse sacado una foto con ella en una recorrida en Olavarría.

En un mensaje filmado en primera persona con la cámara frontal del celular, Patricia Bullrich le dedicó un video al ex candidato presidencial de Unión por la Patria: «Grabois, escuchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a un hombre porque me saludó en Olavarría y porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo, Grabois, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser porque alguien quiera votar por mí, lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca«.

La respuesta de Juan Grabois llegó por la misma vía y con el mismo formato, en un video más extenso que acompañó con el texto: «Dejá de versear Bullrich, se ve que si no me nombras la gente no te ve los videitos. Hacé las cosas bien y por ahí juntas algún voto sin mentir. Que te mejores».

«Yo nunca le saqué nada a nadie, menos el trabajo y muchos menos por cuestiones políticas. Vos sí: ¿te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa? Le sacaste el empleo a millones de personas, le robaste el 13% a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero, después de dejar un tendal de muertos y un país devastado», recordó el dirigente social.

Además, Grabois señaló que sus inicios militantes tienen vínculo con la gestión de Patricia Bullrich hasta el 2001: «Yo tenía 18 años y los de mi generación nos arremangamos y creamos los movimientos sociales e inventamos trabajo donde no lo había a través de las cooperativas. Una de ellas en Olavarría, que no tengo el gusto de conocer».

Posteriormente, el dirigente se refirió al caso mencionado por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio: «Nuestro movimiento es una organización comunitaria de trabajo y de producción popular. No se le exige afiliación política a nadie. Dentro del movimiento hay gente que te votó a vos, a Larreta, a Milei, a la izquierda y a Massa; algunos me habrán votado a mí».

Sin embargo, reconoció que la foto que se tomó el trabajador cooperativista con Patricia Bullrich «generó debate dentro de la organización, lo cual es muy positivo. Lo que es absolutamente falso es que yo haya pedido que se vaya de la cooperativa, que lo hayan echado, que le hayan planteado alguna cosa de esas características o le hayan sacado el uniforme».

Para concluir Juan Grabois dijo: «Si vos tenés alguna prueba de que yo hice algo así, por favor denunciáme. No es un derecho que tenés, es una obligación. Pero como sos garca en serio y mentirosa, ponés un videito en Internet. Presentá la denuncia».