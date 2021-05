Paritarias en Télam, silencio de las autoridades

El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), Personería Gremial Nro. 1880, informa a l@s compañer@s de la Agencia Télam que, a cuatro semanas del vencimiento de la negociación colectiva 2020/21, las autoridades de la empresa mantienen silencio con respecto a la nueva paritaria incumpliendo el compromiso asumido y la legislación vigente.

El 08 de abril, esta organización sindical inició ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el expediente para tratar la negociación colectiva que regirá la actividad de todes les trabajadores que prestan servicios en TELAM S.E., durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, y notificó a las autoridades de la Agencia.

No obstante, el Directorio aún no comunicó a la cartera laboral de Estado quiénes integrarán la Comisión Negociadora en representación de Télam SE, motivo por el cual el pasado 28 de abril enviamos una nueva nota reiterando el vencimiento de los plazos previstos.

En este sentido, el pasado 06 de enero se rubricó el acta que, entre otras cosas, estableció: «Las partes se comprometen a iniciar las negociaciones del período 2021/2022 a partir del 2 de mayo del 2021», hecho que no se limita únicamente a la discusión salarial, sino a tratar cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo.

Así las cosas, reiteramos lo planteado en nuestra anterior misiva, y tal como lo establece la ley 24185, en su artículo 9, inciso b), solicitamos que en virtud de la obligación a negociar de buena fe se coordine fecha y horario de reunión para poder cumplir el compromiso asumido y comenzar con las conversaciones pertinentes.

Al momento no obtuvimos respuesta por parte de las autoridades pese a encontrarnos transitando el plazo establecido.

Dada la experiencia vivida en la negociación colectiva anterior, lo cual le ha ocasionado graves perjuicios salariales a les trabajadores que representamos, queremos creer que esta vez cumplirán con su responsabilidad de funcionarias y realizarán las gestiones pertinentes, ante quien corresponda, para poder arribar a una paritaria que este a la altura de las circunstancias y permita lograr una verdadera recomposición salarial para les trabajadores, y no que se realicen reuniones en donde únicamente se busque imponer un techo a la negociación colectiva, algo totalmente contrario a lo que públicamente afirmó el Gobierno Nacional.

Por otro lado, también dejamos constancia del incumplimiento por parte de las autoridades de Télam al otro compromiso asumido el pasado 06 de enero, esto es: Que llevarían adelante «las gestiones tendientes al cumplimiento de lo previsto en los artículos 70 de la Ley 12.908 y 25 de la Ley 12.921».

El 08 de enero nuestra organización sindical les informó el inicio del expediente respectivo ante la cartera laboral y les solicitamos que procedieran a informar quienes integrarían la comisión paritaria permanente en representación de Télam SE en un plazo no mayor a 72hs., a los fines de ajustarse a las normas referidas, y a su propio compromiso asumido.

No obstante, a practicamente cuatro (4) meses aún no lo han hecho, quedando de manifiesto el incumplimiento de las autoridades a la legislación pertinente, situación que impidió que se tratarán cuestiones relativas al sueldo, jornada y condiciones de trabajo de nuestr@s representad@s que no están contempladas en los estatutos profesionales y/o convenio colectivo.

Lamentablemente la negociación colectiva correspondiente al primer período de la gestión presidida por Bernarda Llorente recién inició en octubre de 2020, luego de varios reclamos que incluyeron cartas documento, y no se otorgó ningún pago retroactivo a junio.

La misma quedó inconclusa dado que las funcionarias terminaron imponiendo un aumento salarial de forma unilateral, tras aplicar el incremento rubricado por el Estado para el personal incluido en el Decreto 214/06, normativa que no rige a les trabajadores de Télam.

Ahora, a más de un año de gestión, queremos creer que no continuarán potenciando la práctica desleal, pondrán fin a este tipo de prácticas y dilaciones, y finalmente cumplirán el compromiso asumido y la legislación vigente.

Por último, desde SITRAPREN les hicimos saber que en caso de mantener una posición dilatoria, evasiva y/o de imposición unilateral como han sostenido en las últimas negociaciones, nos veremos obligados a actuar legal y gremialmente.

