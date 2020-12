Otra mentira de Hernán Doval y van …

Cuesta mucho creer en la transparencia de las elecciones del STMA, ya que un personaje del calibre de Hernán Doval, no puede estar al frente ni de un puesto de tortillas al paso.

A las publicaciones saturadas de contenido político y autobombo por las que el sindicato delega una importante suma en pagar pautas descuidando necesidades prioritarias de los afiliados, se suman los gastos en esos bienes que solo sirven para que Hernán Doval haga clientelismo.

Miente cuando orgulloso utiliza a los afiliados para fotos donde se ufana de por ejemplo, entregarles a los afiliados y afiliadas «Cajas Navideñas Gratis».

Para empezar, usted con sus publicaciones solo, solito, se pone en lo que es, un oportunista que saca pecho con el esfuerzo ajeno, porque en definitiva su rol como secretario general es el de administrar el sindicato que se mantiene con el aporte de los afiliados, ergo, nada de lo que usted «vende» como un logro de su gestión es GRATIS, sale del dinero que aportan con su trabajo los afiliados, trabajo que usted no respeta evidentemente porque no tengo memoria de que alguien me diga que trabajo con usted en el municipio.

Señores trabajadores municipales, dejen de ser timados por esta gente que mientras ustedes soportan injusticias, bajo sueldo, condiciones laborales precarias, Doval y compañía les dedican unos minutos para la foto un par de notas y luego viven una cómoda vida de burgueses pagada con el dinero que debería ser para que los afiliados tengan mejores prestaciones, mejores cartillas médicas y representantes comprometidos y no vedetongas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw