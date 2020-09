Orlando Machado (SECLA) sobre la paritaria de Comercio / «Si no hay acuerdo, vamos a avanzar con medidas de fuerza»

En diálogo con el programa «Sin Filtro» conducido por Juan Manuel Siniscalchi en FM SECLA 106.1, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda, Orlando Machado, se refirió a la situación de la paritaria mercantil, anunció que avanzarán con medidas de fuerza de no concretarse la firma del acuerdo y volvió a insistir en la necesidad de negociar por ramas. También se refirió a la situación dentro de la Federación que hoy encabeza Armando Cavalieri.

Este 28 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras de Comercio celebrarán su día. En realidad es el 26 de septiembre, pero ya desde hace cinco años se estableció entre el gremio y las cámaras empresarias que se traslada al primer lunes después del 26.

Este año el día del empleado de comercio se da en un contexto complejo, con una negociación paritaria que se pospuso (venció en marzo) a raíz de la pandemia y que cuando parecía estar listo el acuerdo, las cámaras empresarias se negaron a firmar el acta final. A raíz de esta situación, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el martes pasado.

«Se anunció un acuerdo que no era tal», explica Orlando Machado. «Las internas de las cámaras empresarias (CAME, CAC y UDECA), con CAME en estado de acefalía, desconocieron los que se venía discutiendo y se había pactado telefónicamente«, agrega.

El acuerdo que se venía barajando consiste en un incremento salarial de $ 5.000 entre septiembre y marzo de 2021 y sumar al básico el decreto 14/2020 de $ 4.000 que otorgó el Gobierno en enero y $ 2000 posteriores de un acuerdo del gremio.

«Si al terminar la Conciliación no hay un acuerdo, vamos a avanzar con medidas de fuerza«, advirtió Machado.

Un planteo sobre el cual viene insistiendo Machado es la necesidad de discutir las negociaciones salariales por rama de actividad. «Esta paritaria marca un quiebre, no podemos seguir discutiendo de esta manera. Consideramos que es un error. Hay que empezar a hacerlo por ramas«, afirma.

«En la próxima reunión de secretariado se va a plantear este tema. Nosotros vamos a exigir si o si, la discusión por ramas«, agrega el referente mercantil.

«No puede ser que sectores esenciales, que vinieron trabajando, no tengan un aumento. Esos 5000 pesos representan, además, un 12%. No es imposible de pagar. Entendemos el difícil momento de la economía, pero hay sectores que se mantuvieron trabajando. Hay supermercados, mayoristas, que están en condiciones de dar el aumento de sueldo porque, además, tuvieron niveles muy buenos de ventas».

Con esta negociación,vienen creciendo las críticas hacia la conducción de Armando Cavalieri (85 años) en la Federación de Sindicatos de Comercio. Su mandato se extiende hasta el año 2022. «Hay una cuestión biológica, debería descansar, Me parece que se va a terminar el estilo de conducción actual más vertical, para abrir un período donde va a ser más consensos. El candidato de nuestro bloque es el compañero Ricardo Raimondo,dirigente de zona norte del Conurbano», indica Machado que es uno de los integrantes del Secretariado Nacional.

Por último, se refirió a otra preocupación para los trabajadores como son los contagios de Covid-19 donde describió un panorama más alentador que semanas atrás. «Desde hace 10 días notamos un descenso en los posibles casos de Covid-19, llegamos a tener hasta 30 hisopados por día en Avellaneda y otros tantos en Lanús en nuestros centros médicos. Por suerte, en los últimos días fueron un promedio entre 3 y 5. Se está viendo una disminución en la cantidad de contagios. También decir que venimos trabajando fuerte en los protocolos para minimizar los riesgos de todos nuestros afiliados».