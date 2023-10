Ordenaron la captura de «Chocolate» Rigau: la Policía fue a la casa a detenerlo y no lo encontró

Tras el fallo de Casación, la orden de detención del juez Guillermo Atencio quedó firme. El puntero se encuentra prófugo y está siendo buscado.

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio «Chocolate» Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero, que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.

«Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales», dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

Julio Segundo «Chocolate» Rigau tenía 49 tarjetas de débito en su haber cuando estaba frente a un cajero automático en el que había llegado a extraer 1 millón de pesos.

«Chocolate» fue detenido en el momento por el delito de «malversación de fondos públicos». Manejaba 27 millones de pesos por mes, o sea, 350 millones de pesos al año.

Le cobraba el sueldo a 50 asesores de la Legislatura Bonaerense de distintos partidos políticos. Rigau tenía en su poder las tarjetas de débito de dos familiares y la propia ya que se desempeñaba como electricista aunque, según las fuentes consultadas en la legislatura provincial, «nunca lo vimos cambiar una lamparita».

En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibe un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su casa particular. Humilde por fuera, dentro de la morada, «Chocolate» había reformado la propiedad y levantado un flamante quincho con parrilla incluida.