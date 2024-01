Operativo “Fondo Blanco»

SECUESTRO RÉCORD DE COCAÍNA: 290 KILOS

La lancha de PNA tenía el dato y estaba al acecho. Siguió a fondo la investigación. Comenzaron encontrando dos paquetes naranjas con cocaína a la deriva, pero por la investigación realizada sabían que había mucha más droga. Y así fue.

El resultado: casi 290 kilos de cocaína distribuida en 248 panes.

¡Una pérdida para el narcotráfico de 1,5 millones de dólares!

Lo que no ha informado la ministro es quienes son los responsables, es raro que una investigación como mencionan, no tuviera identificados a los responsables y no sería la primera vez que los narcos pierden unos kilos para pasar toneladas.