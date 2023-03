Ojo con este imbécil

Si estacionas sobre la Av. Lacarra entre Campichuelo y Caxaraville, cerca del supermercado chino de Lacarra 1938 y encontras el auto rayado o sin espejo, anda a reclamarle al imbécil que estaciona siempre su camioneta Renault Trafic frente al comercio, porque no es la primera vez que lo veo rozar los autos estacionados y aunque no estaciones frente a lo que el considera su calle, igual los roza con una camioneta que no debería circular por su estado, no posee ni luces de posición o VTV.

Hoy pude ver como deliberadamente rozaba un auto y además de tomarle la foto donde se aprecia el estado deplorable le pregunté por qué hacía eso y empezó a balbucear y decir que fue sin querer que no sabe estacionar y la calle es grande que el estaciona siempre ahí y que el resto no debería estacionar cerca.

Le pregunté si era una provocación y que él no puede dañar autos mucho menos creer que la calle le pertenece a lo que solo dijo no pasa nada, estimo que los dueños del local saben de esta conducta, así que de mi parte no les compro ni un chicle mientras ese imbécil siga trabajando allí, incluso la camioneta se la puede ver en Google Maps estacionada.

Hace poco un electricista automotriz fue escrachado en las redes por su forma de trabajar y hoy este cobarde tenía varios calcos promocionando a Walter, con publicidad así, no es raro que después te puteen.

Veremos si la nueva oficina de monitoreo se ocupa de este personaje que con impunidad circula en un vehículo que es un riesgo para terceros y además se divierte dañando los autos estacionados.