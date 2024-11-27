Nueva jornada de análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en el Senado Bonaerense

El Cuerpo legislativo llevó adelante este miércoles la segunda jornada de análisis a los aspirantes a diferentes vacantes en la Justicia bonaerense. En este caso, los senadores realizaron las entrevistas de rigor a 60 postulantes. La evaluación continuará el viernes a partir de las 10.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado Bonaerense reunió este miércoles nuevamente a sus integrantes para llevar adelante la segunda jornada semanal de análisis de los pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes en diferentes ámbitos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El Cuerpo concretó en esta ocasión las entrevistas de rigor a 60 postulantes, que se suman a los 100 aspirantes que fueron evaluados este martes.
La sesión fue encabezada por el titular del ente de análisis, el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla, quien estuvo acompañado por sus pares de bancada, Adrián Santarelli, Amira Curi y Gabriela Demaría.
Siguieron las alternativas de manera remota el vicepresidente Primero del Senado Luis Vivona, Gustavo Soos, Sofía Vannelli y Sergio Berni (Unión por la Patria).
La Comisión continuará con el análisis de los expedientes este viernes desde las 10 con 48 nuevas entrevistas para finalizar el proceso evaluativo de 208 pliegos.
Durante la jornada pasaron por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos los siguientes aspirantes:
1.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. CARLOS MARTÍN BORGNIA
2.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. SOLANGE AYELEN CASTELLI
3.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ CORA
4.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. VERÓNICA VANESA GEREZ
5.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. LUCIO EZEQUIEL RIVERO
6.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. EMILIANO HUGO RODRIGUEZ REGGIANI
7.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. MARTÍN ALEJANDRO SCHEBES
8.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. ROBERTO MAXIMILIANO CARLETTI
9.- JUEZA DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MERCEDES CONTI
10.- JUEZ DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. MARIANO JAVIER YSNARDEZ
11.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCO KÜHNE
12.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. CARLOS ARIEL DIAZ
13.- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MARÍA ITATÍ GESUALDI
14.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. ALDANA VALERIA PARELLO
15.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. ROMINA GISELE PICARDI
16.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. HERNÁN LUIS LAMOTHE
17.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. VÍCTOR HUGO BONAVIA
18.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MIRTA SUSANA COLLADOS
19.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA.DR. DANIEL OSCAR SURGEN
20.- ASESOR/A DE INCAPACES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA. DRA. ANDREA MARCELA VALLE.
21.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES, SEDE FLORENCIO VARELA. DR. DIEGO ALFREDO ROSA.
22.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. DOLORES HORNA.
23.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA ALICE CAROLINA SALVIOLI MALIANDI.
24.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA LAURA VARELA.
25.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. JAVIER LEANDRO BARRERA.M
26.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA EUGENIA CHIESA.
27.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARIANA CECILIA SASIAIN.
28.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARA ANALÍA TORRES.
29.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES, SEDE FLORENCIO VARELA. DRA. ESTEFANÍA VANESSA ASTEGGIANO.
30.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. DESIREE AYLÉN DE LÍBANO ELORRIETA.
31.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. DIEGO LEONEL FEUSTEL.
32.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. ALEJANDRA SWIDA.
33.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. GONZALO ALFREDO LOPEZ CARDOSO.
34.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. GRISELDA NORA PASTORINO.
35.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE PILAR. DR. LUIS DANIEL JOSÉ DE URQUIZA.
36.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. HERNÁN ARIEL BARABANI.
37.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. GUSTAVO DANIEL BONINI.
38.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. ADÁN BORLENGHI.
39.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. NATALIA INÉS CASTRONOVO.
40.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. GABRIELA CONDE.
41.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. BRENDA CAROLINA ROZAS.
42.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. ANDREA SOLEDAD SEMINARA.
43.- JUEZ DE JUZGADO DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. DIEGO EFRAIN MARTINEZ.
44.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. CAROLINA CARBALLIDO CALATAYUD.
45.-JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. VANESA SOLEDAD KRAUSSE
46.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. FEDERICO VALES GARBO.
47.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. JUANA MARÍA GRILLO
48.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. PRISCILA RUTH ABAD.
49.- JUEZ TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. PABLO SEBASTIÁN CHAPARRO.
50.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. ÁLVARO GARCIA COSSOVICH.
51.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. CARLOS DANIEL TROPIANO.
52.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. MARÍA BELÉN CASTELLANO.
53.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMUINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. PATRICIA VANESA MIRANDA.
54.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. FLORENCIA YAEL FAINSCHTEIN.
55.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. CARLOS ANDRÉS CHEDRESE.
56.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE PILAR. DR. NICOLÁS HORACIO STROBINO.
57.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE TIGRE. DRA. ANDREA NOEMÍ COLINA.
58.- JUEZ DE TRIBUNAL DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DR CARLOS MARÍA CORDERO.
59.- AGENTE FISCAL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA LORENA NATALIA PECORELLI.
60.- JUEZ DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR SEBASTIÁN HERNÁN CARREIRA OCHOA.