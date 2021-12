Non al fraude laboral en Télam

El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), representante del colectivo de trabajadoras/es de Télam, se dirigió a las autoridades de la Agencia a fin de reiterar lo planteado tanto en la audiencia del pasado 3 de noviembre como mediante notas el 12/11 y 25/11, en las que se solicitó que se pase a planta permanente al personal contratado irregularmente por esta gestión, que de tal forma se encuentra trabajando al margen de la ley y por lo tanto siendo vulnerados sus derechos laborales.

En este sentido, en su momento requerimos:

1. el cese de contratación a través de esa modalidad

2. la regularización de las relaciones laborales de trabajadores/as contratados de tal modo;

3. se lleven a cabo los concursos establecidos por el Convenio Colectivo para el ingreso de nuevo personal.

Pero no obstante los requerimientos efectuados, mantuvieron silencio y, en contravención con lo que dispone la legislación laboral general y particular vigente, continuaron sin regularizar la situación denunciada que claramente encuadra en un fraude laboral, y que resulta perjudicial para los/as compañeros/as. Pero eso no es todo, sino que ahora pretenden además prorrogar por seis meses más los contratos del personal administrativo al que se hace facturar como monotributista, tal como sucede, por ejemplo, en la Gerencia de Infraestructura y Servicios.

Por ello, reiteramos la solicitud de que regularice la situación y ponga fin al fraude laboral denunciado, y a los/as compañeros/as les reiteramos que ante cualquier inquietud al respecto no duden en solicitarnos asesoramiento, ya que SITRAPREN, en ejercicio de su personería gremial, representa a todos/as los trabajadores/as de la Agencia.

