Nicolás Sturla un motivo más para no votar a Lucas Yacob

Uno de los precandidatos a la intendencia de Avellaneda, Lucas Yacob, apoyado por el impresentable de la política Cristian Ritondo, tiene entre sus más activos militantes a un personaje que poco preparado en los temas que suele compartir en redes sociales, banalizando la actividad política al hablar y peor aún hacer afirmaciones falsas desde una posición ridícula, pero cómodo a sabiendas de que su jefe política Yacob avala semejantes pavadas.

De esta forma es más que evidente la falta de respeto que tienen estos personajes que solo buscan vivir del Estado con un cargo sin la necesidad de tener que formarse para un trabajo real, donde no calificaría.

Así este muchacho Nicolás Sturla, se ha presentado en sus perfiles como «asesor» del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ministerio que a la fecha no ha podido informar como corresponde, vínculo laboral, sueldo, antecedentes laborales y C.V. que motivaron la designación que ostenta Sturla, incumpliendo el ministerio y el Gobierno de la Ciudad con los plazos legales para cumplir con la Ley 104 de CABA.

En concreto, el muchacho pasa sus horas y días en la militancia activa de Avellaneda, por eso es casi un chiste cuando sube publicaciones diciendo, seguimos trabajando, cuando justamente cobra por un trabajo que no cumple.

Su último posteo es el siguiente:

Estuve en el Consejo Escolar de Avellaneda con Gabriela Perez y Andrea Chiquinho, grandes referentes de la educación en nuestra ciudad.



En todos estos años trabajando por la educación de Avellaneda ambas demostraron ser consecuentes con sus ideas y valores. Estuvieron siempre a disposición para atender las necesidades de los docentes, los alumnos y toda la comunidad educativa.



Entendemos que los problemas de la educación se solucionan con más y mejor educación. 🙌🏻 ¡Juntos seguiremos trabajando por eso! 💪🏻

Una vez más vuelve a mentir, porque cuando dice que los problemas de la educación se solucionan con más y mejor educación, omite describir qué hizo Juntos por el Cambio al respecto, y no lo dice porque no han hecho nada por mejorar la calidad de la educación en Avellaneda, donde hay muchas irregularidades en todos los sectores educativos, incluyendo la educación artística donde el municipio se jacta de motorizar la cultura y poseer varios institutos, con un gasto millonario, pero que son una estafa para esos estudiantes, de esas cosas nunca han denunciado o dicho nada.

Tampoco puede mostrar avales de sus dichos sobre Gabriela Pérez y Andrea Chiquinho, lo que hace dudosas sus palabras, sí me consta que Gabriela Pérez de todo el conjunto que compone el sector es una de las más activas y tal vez la militante más valiosa, pero no es al caso de Nicolás Sturla que suma un motivo de los tantos para no votar a Lucas Yacob por ser el responsable de esta clase de personas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw