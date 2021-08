Nancy Pazos contra la presión de Ángel de Brito «Le duele haber sido desenmascarado»

Apenas recibió el documento de valor legar por parte del conductor, la periodista tomo una drástica decisión sobre el destino de la misiva. Ahora irán a juicio.

Ángel de Brito lleva a juicio a Nancy Pazos «por las mentiras que dijo» y porque se cumplió el plazo que tenia para retractarse. Sin embargo, la periodista ya había anunciado el destino de la carta documento que el conductor de LAM (El Trece) le envió el pasado 9 de agosto.

El pasado lunes, apenas recibió la carta documento, Nancy Pazos publicó una captura del encabezado de la misma y escribió: «Aún no la leí @AngeldebritoOk», empezó. «Pero ahora entiendo porqué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojás el derecho a hablar de todos», le lanzó mencionándolo en el tuit. «¿Me querés amedrentar con una carta documento?», agregó, para luego reclamarle: «¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público -no como hiciste en privado-y listo?», cerró el posteo en su cuenta de Twitter.

Luego, cuando el conocido usuario de Twitter @Dcevampiro le preguntó si había terminado de leer la carta documento de Ángel, ella respondió tajante: «Jaja, no. Está donde tiene que estar, en la basura«.

«Fue a la basura directo la carta, de donde no debió salir nunca. Y lo peor no es mandarme carta documento a mí, sino a los lugares donde trabajo porque el soret* se mete con el trabajo de la gente. Así de mierd* es y fue siempre. Lo que le duele es haber sido desenmascarado«, sentenció la periodista, quien se desempeña actualmente como panelista en Flor de Equipo, el programa conducido por Florencia Peña en Telefe que compite directamente con LAM en El Trece.

Al leerla, una seguidora le comento: «Que resentida que sos, Nancy Panchos. Ahora le decís basura y cuando laburabas con el hace tres o cuatro anos le chupabas el traste». En respuesta, Nancy le dijo: «Nunca fui chupamedias. Así lo pagué. Y nunca tuve un solo problema. Solo reaccioné cuando atacó a Florencia. Y ahí enloqueció. Porque quiso hacer pasar como que ‘Flor de gaterío’ en Olivos no lo había dicho por ella. Y en todo casi en vez de pedir disculpas en publico manda carta documento».

Por qué Ángel de Brito y Nancy Pazos irán a juicio

Durante este fin de semana, el conductor contó que la panelista de Flor de Equipo no se retractó de sus dichos en distintos medios sobre «hechos que jamás existieron» y la llevará a la Justicia.

En el ya clásico «Ángel responde» que el conductor de Los Ángeles de la Mañana realiza a través de su cuenta de Instagram, un seguidor o seguidora le preguntó qué pasó con Nancy Pazos. Entonces Ángel de Brito respondió contundente: «Le mandé una carta documento para que se retracte de las mentiras que dijo de hechos que jamás existieron«, explicó primero. Luego contó: «Ya venció el plazo, asique vamos a juicio», confirmó el integrante de jurado de La Academia (El Trece).

Qué pasó entre Nancy Pazos y Ángel de Brito

El enojo de Nancy Pazos con Ángel de Brito no es nuevo. El pasado17 de noviembre,comparó Flor de Equipo, programa de Telefe del cual forma parte actualmente, con el de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo de El Trece conducido por Ángel de Brito que la periodista integró anteriormente.

«Yo siento que no estoy laburando, me estoy cag… de la risa», arrancó diciendo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y continuó: «Se dio algo muy loco que es que en realidad hay cuestiones de época, Flor de Equipo trajo alegría y buena onda a la tele y eso se necesitaba. La gente nos está eligiendo porque la buena onda y el humor sano sin ir en contra de nadie son algo que se necesita», insistió.

En esta línea también enfatizó su experiencia trabajando en distintos canales y sostuvo que «trabajar en Telefe es hermoso, te sentís una estrella, te cuidan, tenés un batallón de personas ocupándose de todo. Así como ven ese nivel de informalidad el programa tiene un montón de planos recontra ensayados y cuidados. Yo no conozco en la televisión argentina un programa que tenga tantos ensayos, ensayamos como cuatro semanas antes de salir al aire», contó.

Al preguntarle si están pendientes del rating, remarcando las diferencias que tienen con Los Ángeles de la Mañana, su competidor directo, cuya propuesta es diferente, y señalando que ella misma fue una angelita a la vez que Florencia compañera de De Brito en el Bailando, dijo: “A Flor sé que no le tiran los números por cuca de hecho ni siquiera le interesa. Pero yo, desde el minuto uno, olvidate. «Marcelo Polino y yo estamos atentos al minuto a minuto como los mejores. O vino más gente del cable o algo pasó, porque desde que nosotros estamos en la tele hay más puntos. Ahora estamos con un punto arriba, pero creo que no les robamos puntos a ellos, sino que se sumó gente«, indicó.

Luego, lanzó filosa: «Bienvenido sea que la buena onda prima sobre la hijapu…. Son dos modelos antagónicos de programa, de consumo, de sociedad. Y yo me quedo con el modelo de Flor de Equipo que transmite buena onda, no hijaput… Transmite buena onda entre nosotros, que es fundamental», consideró en comparación con LAM, donde las angelitas han sido noticia en más de una ocasión por sus cruces.

Asimismo también comparó su propio desempeño en ambos programas y valoró el espacio que le brinda Flor de Equipo al resaltar que «yo en el contexto del programa anterior era un puercoespín porque nunca sabía de dónde venía la estocada. Yo ahora me siento tan tranquila, que la verdad es un placer. La sensación de que te paguen por algo que realmente estás disfrutarlo que no sé cómo explicarlo», resaltó nuevamente sobre el ciclo conducido por Peña.