Murió Tina Turner a los 83 años

La reconocida cantante estadounidense falleció en su casa en Kusnacht, cerca de Zurich, Suiza, según lo que expresó un comunicado difundido por su portavoz.

Murió la reconocida cantante Tina Turner a sus 83 años, según lo que informó su portavoz. La triste noticia llegó a través de un comunicado que brindó algunos detalles de lo ocurrido.

Turner murió pacíficamente hoy los 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zurich, Suiza», expresa el mensaje publicado en los últimos minutos.

Para muchas generaciones ella fue la «Reina del Rock ‘n’ Roll» y sin duda hablamos de una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, dueña de éxitos como «What’s Love Got to Do with It» o «(Simply) The Best».

Además, agregan que «con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir«. La estadounidense es una figura reconocida a nivel mundial por su lista de éxitos y su desempeño arriba del escenario a lo largo de los años.

La vida de Turner fue una historia de éxito temprano, seguida de un doloroso declive tanto personal como artístico, al convertirse en víctima de violencia a manos de su esposo y mentor, Ike Turner. Sin embargo, su talento innato y su impresionante presencia en el escenario la hicieron renacer con todo su brillo y recuperar su carrera.