Muere a los 62 años Pil, líder de Los Violadores

Pil Chalar, el músico que bajo el seudónimo de Pil Trafa fue pionero y figura central del punk en la Argentina desde los tempranos años `80, a partir de su labor como cantante, compositor y líder de la seminal banda Los Violadores, murió a los 62 años a raíz de un paro cardíaco en Lima, Perú, en donde residía desde hacía varios años.

Así se informó oficialmente desde las redes oficiales de Pilsen, grupo que lideraba desde los primeros años de los `90, en medio de distintos problemas internos que afectaban a Los Violadores, y que finalmente determinaron su separación definitiva.

«Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder, Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina en su casa de Lima, Perú, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, a los 62 años», comienza el comunicado publicado pocos minutos después de esta medianoche.

«Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas. No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil».

Los Violadores

Los Violadores es una banda de punk rock argentina, formada en Buenos Aires a principios de los años ’80. Es una de las pioneras del género en su país y es considerada como la primera que obtuvo repercusión masiva a nivel nacional y en Hispanoamérica.

El grupo nace como derivación de Los Testículos (1978),​ una banda germinal del género punk fundada por Pedro Braun, alias Hari-B, y cuya primera aparición fue publicada en la revista Pelo a comienzos de 1979. Pedro acababa de volver de sus acostumbradas vacaciones europeas, donde visitaba a su familia de Polonia, y había pasado por Londres. Llegó con una gran variedad de discos de Punk, de grupos casi desconocidos para Argentina en esas épocas, tales como: Sex Pistols, The Clash, The Stranglers, The Jam, The Damned, Buzzcocks, Generation X, Ramones, etc. Para Braun, que luchaba por dominar la guitarra, el descubrimiento de este estilo musical fue toda una epifanía, la cual configuró su futuro estilo.

Como respuesta a esa primera carta apareció Sergio Gramática y toda una cohorte de aspirantes a Punk (Beto Mafioso, SS Genocida y otros). Enrique Chalar, un joven que se hacía llamar Pil Trafa y Stuka, aparecerán tiempo después. Robert Zelazek era otro hijo de polacos, igual que Pedro, y se conocían desde la infancia; a falta de parentesco se consideraban «primos polacos».

Ya para 1981, la banda se autodenomina como Los Violadores (por «Violar la ley»); Robert se incorpora a Trixy y Los Maniáticos (1981), otra de las bandas surgidas en esos tiempos del Proto-Punk. En esta época, Stuka frecuentaba el circuito del Café Einstein, tocando con Geniol con Coca, Sissi Hansen y Claudio Moure.