Movilización Masiva 25A

Este miércoles 25 de Agosto a las 14 hs, junto con otras organizaciones, convocamos a una movilización masiva frente a la embajada China, en la Av Crisólogo Larralde 5349. Invitamos a toda persona a participar y expresar el repudio total al acuerdo porcino con China. Exigimos participación ciudadana en la toma de decisiones, transición urgente a un modelo agroecológico, soberano y sostenible y el freno de los desmontes, las quemas y el avance de la frontera agropecuaria. El informe de Naciones Unidas es contundente sobre el colapso por la Crisis Climática y Ecológica al que nos acercamos si no cambiamos de rumbo, no podemos permitir que se siga avanzando con acciones que atenten contra nuestro hábitat y supervivencia. Existe otra forma de hacer, en armonía con el entorno.

Decimos NO a las mega granjas de cerdos, aquí algunos puntos clave:

Alto Riesgo Sanitario: En el 2019 en China se quemaron vivos a 400 millones de cerdos por la gripe porcina africana. ¿Qué pasaría si eso sucede en Argentina? Las condiciones insalubres de las mega granjas hacen que los cerdos se depriman y generen constantemente enfermedades, por eso uno de los principales interesados es un laboratorio. Se consumirían 1.5 millones de litros de agua por día para los cerdos, siendo que en Argentina hay 7 millones de personas sin acceso al agua potable El alimento para los cerdos supone millones de toneladas, siendo que en Argentina el 50% de la población es pobre, sin acceso a la canasta básica de alimentos. El alimento para cerdos supone la explotación de miles de hectáreas tratadas con agrotóxicos que contaminan el suelo, el agua y el aire. En otros países este modelo no ha funcionado, causando graves problemas a las poblaciones colindantes, que debieron migrar. En todos los casos se ha contaminado y empobrecido la región, tal como ha salido en los diarios sobre el caso de España. El diseño presentado muestra jaulas tan pequeñas que los animales no pueden moverse. Las condiciones de explotación, maltrato animal e insalubridad que esto representa es inhumano, Los animales no son cosas son seres sintientes. Los gases de efecto invernadero que la materia fecal de los cerdos genera, contaminan el aire, agravando el calentamiento global.

🌎 Por la naturaleza, por cada ser vivo que habita el planeta, este #25A decimos #NoAlAcuerdoPorcinoConChina

Sumate, activa, al planeta no le queda tiempo para dudar…