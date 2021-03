Monte Grande: Buscan a una joven que desapareció hace una semana

Buscan a una joven de 19 años que desapareció de su casa en Monte Grande hace una semana. Brenda Vallejos salió del domicilio de su familia, se subió a un colectivo y no contesta el celular desde entonces. Para aportar cualquier información hay que comunicarse al 11 3564-8546

Brisa, la hermana de Brenda, aseguró que “nunca se había ido así” y temen que algo le haya ocurrido. “Hace cuatro días no se sabe nada de ella, nuestra familia tampoco sabe nada y sus amigos tampoco saben dónde puede estar. Estamos demasiado preocupados”, relató Brisa.

Brenda mide 1,60, estaba con unas zapatillas blancas, un jean azul oscuro, una colita de pelo, remera negra, campera negra Adidas y una mochila roja. Se desconoce su paradero desde el 12 de marzo luego de que Brisa la acompañó a la parada del colectivo.

“La acompañé a la parada, se había peleado con el ex novio que vive enfrente a esa parada. Ella se subió al colectivo, me fui para mi casa y desde ahí no sabemos nada”, explicó la hermana de la joven.

Brenda vive con una amiga en Monte Grande que tampoco conoce su paradero y se intentó comunicar en varias ocasiones a su celular sin éxito. Según lo relatado, alguien borró las fotos de las redes sociales que tenía la joven y no responden los mensajes.

En este sentido, la familia de la joven expresó su preocupación pero aseguró que desconoce si se trata de un robo, un secuestro u otro tipo de situación. “Me dijo que se iba a lo de una amiga cuando se subió al colectivo pero después de eso nunca se comunicó. Su foto de perfil ya no la tiene más, no le llegan los mensajes y las llamadas. No sospechamos nada todavía pero no aparece, nadie la vio”, manifestó Brisa.

La familia hizo la denuncia al confirmar que nadie de su círculo cercano conocía su paradero. Por el momento comentaron que la Policía aseguró estar buscándola pero “desconocen que están haciendo”.

“Sabemos que tuvo un conflicto con el ex novio y él dice que no sabe nada, que la está buscando. Fuimos a la policía a hacer la denuncia y esperamos que la encuentren, estamos esperando alguna información o si cuando la vieron estaba con alguien”, relató la hermana de la joven.