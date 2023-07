Miriam Niveyro demandará a Silvina Soria: “Mis abogados hoy están trabajando para mandarle una carta documento»

Luego del escándalo que comenzó con la denuncia pública de Carlos Eguía y terminó de explotar con la denuncia de Silvina Soria y los dichos de Blumberg, desde Javier Milei bajó la orden de iniciar acciones legales contra todos los que han realizado declaraciones denunciando el cobro de las candidaturas.

La dirigente seccional de La Libertad Avanza, Miriam Niveyro, rechazó las denuncias de venta de cargos dentro del espacio. La precandidata al Parlasur defendió a Javier Milei y adelantó que iniciará acciones legales contra la precandidata a concejal y ex militante de LLA, Silvina Soria, quien había afirmado que le quisieron cobrar 60 mil dólares por ser candidata en Avellaneda. Algo similar había manifestado Juan Carlos Blumberg en un video que se viralizó, en el que además acusó al líder libertario de acordar listas con Sergio Massa.

“Me parece que es parte de una estrategia global. Los ciudadanos honestos, que vivimos de nuestra actividad privada, lo hacemos cansados de la corrupción de algunos medios nacionales que viven de la casta política. Javier Milei está siendo una amenaza concreta, hay toda una orquestación armada para voltearlo de cualquier manera. La verdad que (Juan Carlos) Blumberg me da mucha pena, y no voy a hablar de él por su historia”, afirmó Miriam Niveyro, en diálogo con el programa radial Sin Retorno (lunes a viernes de 10 a 13 por GPS El Camino FM 90 .7 y AM 1260).

Miriam Niveyro no tuvo concesiones al referirse a las denuncias lanzadas por la ex militante del espacio en Avellaneda, Silvina Soria. La ahora precandidata a concejal por Juntos había asegurado que le pidieron 60 mil dólares por ocupar un lugar en la lista local.

“Mis abogados hoy están trabajando para mandarle una carta documento. A mí me está haciendo mucho daño y me va a tener que resarcir económicamente, por las mentiras que dijo. No voy a permitir que cualquier trasnochado se levante un día y hable cualquier cosa de mí. Todas estas denuncias son mentiras, ella va a tener que ir a la justicia y mostrar las pruebas”, enfatizó.

Al mismo tiempo rechazó la idea de un retroceso en las encuestas, afirmó que ingresarán al ballotage, además de señalar que “los que pagan las encuestas son los mismos que pagan a algunos medios para que hagan está operación. Nosotros en Almirante Brown tenemos una súper candidata a intendenta que es Emilce Armbruster y mucha gente, cuando se entera opta por nosotros”.

Finalmente, Miriam Niveyro informó que este sábado se llevará a cabo la presentación formal de la lista de candidatos de La Libertad Avanza en Almirante Brown. Será a las 11 de la mañana en la Plaza Almirante Brown, frente a la municipalidad.