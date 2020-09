Miguel Ángel Picheto quiere ser el Bolsonaro argentino

Él se equivoca, y desconoce lo que dice la Constitución Nacional, de que todos los que habitan el territorio argentino tienen derecho a una vivienda. También ignora nuestro rol. Nosotros, las organizaciones sociales, somos uno de los principales frentes de batalla contra la pobreza. Las organizaciones sociales impulsamos la generación de cooperativas para que los desocupados puedan tener un trabajo digno y de a poco se puedan incorporar al sistema productivo ante la falta de generación de empleos en el sector público y privado. Parece que el ex candidato presidencial de Juntos por el Cambio desconoce que durante el gobierno de Macri se perdieron 240.000 puestos de trabajo en el sector privado.

Si no fuera por los comedores que sostenemos desde las organizaciones sociales muchos de esos desocupados hubieran padecido el hambre de una forma brutal. Escuchar el desprecio con el que habla de los hermanos latinoamericanos de los pueblos originarios es la prueba más clara de que no deberían nunca más volver a gobernar.

Pero nuestro objetivo no es solo sostener a los que están por caer en la miseria fruto de las malas políticas, sino cambiar el futuro de nuestro país para tener una patria digna. En ese sentid, impulsando la generación de empleos y promoviendo la amplitud de derechos sobre la base de cultivar la cultura del trabajo, es que desarrollamos el proyecto de ley de Techo, Tierra y Trabajo. Estaremos presentándolo via streming por Youtube y Facebook este viernes a las 14hs en la escuela amarilla de La Matanza

La salida de la crisis que está dejando la pandemia no es por derecha como creen algunos sectores de la oposición. El tema de la tierra es uno de los ejes centrales en la desigualdad de este país. Nuestra cultura desde todas sus vertientes tiene un fuerte apego a la tierra. Para los pueblos originarios es la vida, es su dios, la pachamama, la tierra es todo. Y para los inmigrantes que llegaron de Europa principalmente, que dice la sabiduría popular «Hay que invertir en la ladrillo, es la única inversión segura», así de fuerte es el tema de la tierra y la vivienda propia en nuestra cultura.

Y en esta país, si queres tener casa propia, un terrenito para vivir y/o cosechar, necesitas ayuda del estado, sino queda solo la opción de que se siga concentrando la tierra en pocas manos. O heredas la casa, o te dan un crédito subsidiado por el estado. Esa es la historia de la mayoría. Si te paras a preguntar vas a encontrar historias así, o crédito hipotecario, o PROCREAR o FONAVI. Ya sea que ese subsidio te lo den luego de una toma o te lo den luego de un trámite. Una de esas ha sido mi propia historia.

La idea es generar viviendas, pero también chacras, que se entreguen tierra para los campesinos. Es muy importante eso. Porque después de la pandemia del COVID se viene la pandemia del hambre. Eso lo están diciendo todos los organismos internacionales, la FAO lo viene advirtiendo desde que empezó todo esto y el resto de las entidades lo tomo, la ONU, la OMS, UNICEF y muchas más. Vamos a necesitar alimentos y muchos pequeños productores que puedan producir en tierras propias para que no pase hambre ningún argentino y que también podamos exportar alimentos y que eso a su vez nos de divisas para invertir en la industria. Por eso la tierra es clave, ahí empieza la desigualdad en nuestro país, con la tierra, con la mal llamada campaña del desierto, porque de desierto no tenía nada.

Para descargar el proyecto de ley de Techo Tierra y Trabajo hace CLICK ACÁ