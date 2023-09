Medicación para mi hijo Lázaro

Soy Analía, mamá de Lázaro de 15 años, quien padece la enfermedad lupus. Estoy desesperada porque la obra social Scientis no nos cubre la medicación que mi hijo necesita para vivir. (Nro afiliado: 27243337246-3)



Lázaro necesita una medicación especial pediátrica por vena, la única que puede funcionar y nuestra última esperanza. Pero la medicación es carísima y en euros, hago todos los esfuerzos pero no la puedo pagar. Como mamá, desesperada empecé a pensar qué puedo vender para poder pagar la medicación por la vida de mi hijo.



Estoy separada y no tengo ni auto ni casa, hasta pensé en vender mi máquina de coser. Se me vino el mundo abajo y no sé para dónde tirar. Pido por favor que me ayuden a rogar a la obra social para que salven la vida de mi hijo. Es lo único que tengo y lo amo con todo mi corazón. Es horrible tener que admitir que tenés miedo.



Desde el 2 de agosto mi hijo está en riesgo por bajos glóbulos blancos, tengo que cuidarlo a nivel extremo de cualquier infección mientras sufre dolores de cabeza y vómitos. Tengo miedo, pido por favor ayuda. Habíamos logrado que la superintendencia de un ultimátum a la obra social, con un límite máximo de 5 días para entregar la medicación, pero seguimos esperando.



Mi hijo no tiene ese tiempo. Estoy desesperada. De una mamá a otra, o a quien empatice, sólo pido una firma y que puedas compartir mi pedido, por Lázaro. Gracias de corazón.