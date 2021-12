Maxi Ge, el machirulo online

Existen personajes pululando en las redes sociales que tienen un marcado nivel de odio a las mujeres, se puede apreciar en el hecho de que de sus publicaciones el 80% son burlas por el género, descalificaciones del tipo que por ser mujeres son vagas, esto es lo que piensa este imbécil que se dedicó a defender a Antonio Laje como si fuera un troll en cada comentario y nota al respecto.

Quizás este cobarde online, que tiene actitudes de dudosa inteligencia no exista y sea uno de esos tantos perfiles truchos que hoy inundan y alteran la finalidad de las redes sociales que es el conectar a los usuarios y que cada uno aporte su opinión.

Ser anti popular, anti peronista, anti feminista y anti cristinista no es algo que me asusta en alguien como Maxi Ge, su muro es una especie de manual del resentido y provocador, pero poco inteligente, lo que sí no se debe dejar pasar por alto y es necesario señalar, por eso este minuto de fama, es alguien que avale a un personaje denunciado por violento, acosador y maltratador laboral, si esta liendre no le cree a las mujeres es su opinión, pero en un país con una alta tasa de femicidios, resulta intolerable que alguien aplauda al abusador en todos los sentidos y descalifique a las víctimas.

Resulta estúpido que alguien defienda lo que no conoce cuando toda una redacción repudia a Antonio Laje, Facebook sigue siendo una cloaca donde se sienten cómodos muchos personajes peligrosos para la sociedad, que de manera cobarde solo pueden existir online, es necesario que el Estado asuma su rol y sancione a la red social por permitir que estos usuarios denigren constantemente a víctimas de abusos, porque no se trata de algo eventual ni sano.

Conclusión, NO sean como Maxi Ge, porque todo lo que no lo describo está en su cara.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw