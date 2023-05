María Eugenia Vidal anunció que no será precandidata a presidente de Juntos por el Cambio

La exgobernadora bonaerense usó las redes para declinar una precandidatura que nunca terminó de despegar.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal oficializó esta noche que no será precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, y afirmó que tomó la decisión priorizando la unidad del espacio, según el mensaje que difundió a través de sus redes sociales, por lo cual sólo quedan en la lista del PRO como postulantes a la primera magistratura Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza”, indicó Vidal.

En su mensaje, sostuvo: “Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto”.

“´No se peleen´, ´Estén unidos´, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación. Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país”, subrayó la ex gobernadora de Buenos Aires.

“Y eso es lo que voy a seguir haciendo: Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas. Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina“, agregó Vidal.

La diputada nacional es impulsada por algunos sectores del PRO como una posible candidata de síntesis para volver a la ciudad de Buenos Aires, aunque también es resistida por el ex presidente Mauricio Macri y por Bullrich, que quieren que el postulante porteño sea Jorge Macri.

Si bien Vidal no se refirió públicamente a esa posibilidad, la versión había tomado fuerza cuando días atrás dijo que estaba dispuesta a aportar donde fuera necesaria para el partido.