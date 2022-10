Marcelo Rey «renunciado», Marcelo Frecha festejando y haciendo política

Hace unos días, Marcelo Frecha, publicó que el intendente le pidió la renuncia al secretario de seguridad de Avellaneda, Marcelo Rey y esto desato en el Foro Vecinal Avellaneda Segura una catarata de comentarios de todo tipo en contra del funcionario y la gestión, algunas con cierta lógica y sustento y otras solo políticas por personajes que desde ese página online desinforman, empezando por el responsable de la misma Marcelo Frecha o el «forito».

Textualmente esta fue la publicación:

Y ahora quien podrá defendernos ?

El Intendente Ferraresi (perdón , el Intendente Chornobroff) le pidió la renuncia al Secretario de Seguridad Marcelo Rey , luego del paso por esa Secretaria de Seguridad de Monica Ghirelli y Cecilia Rodriguez todos con gestiones muy criticadas por los vecinos , ahora se espera el nombramiento del nuevo Secretario.

Las versiones por el pedido de renuncia son varias , pero el tema siempre pasa por lo mismo , mala gestión (se dieron cuenta muy tarde) desde este humilde lugar se viene criticando la gestión de seguridad del municipio hace años , el funcionamiento de las cámaras , se dejaron de hacer operativos de control vehicular , no hay controles de Alcoholemia hace años , también se comenta que habría algunos números que no cerraban , malos tratos , etc. , etc.

Nunca fueron especialistas en seguridad , en una visita del Ministro Berni a Avellaneda , les pregunto que títulos tenían en seguridad , que capacidad tenían las comisarias para alojar detenidos , cuantos detenidos tenían y varias preguntas sobre seguridad y no le supieron contestar la dupla Ghirelli-Rey por lo que Berni se enojo y les dijo «Uds. no saben nada»

Por otro lado el personal de seguridad del municipio esta cobrando los adicionales por ej. canchas mucho mas que la propia policía y lo cobran a los pocos días , ni hablar del concepto que tienen los vecinos de los Cuidadores Ciudadanos que dependen de esa Secretaria y ganan bastante mas que un empleado municipal

Así estamos en Avellaneda , pondrán un Secretario de Seguridad con experiencia o pondrán un arquitecto ? , así siguen con la «lógica» de poner a un Comisario de Director en Defensa Civil o será que ningún jefe de Bomberos quiso agarrar el puesto por las condiciones que le imponían ?

Avellaneda bien viva !!

La única verdad es la realidad dice el refrán y esta es que Marcelo Frecha siempre ha sido un ignorante en temas de seguridad y mucho más en lo que a informar se refiere, su página es un medio de vida que ha encontrado y está muy bien que así sea, pero es inaceptable que para lucrar deba mentir a los vecinos, el otro factor negativo de este personaje es su inmensa cobardía.

Ahora con Marcelo Rey debilitado, dice que siempre lo criticaron los vecinos, algo que es una verdad a medias, como él mismo, de hecho ninguno de los seudo medios locales han publicado alguna vez una critica concreta y con nombre y apellido sobre la gestión de Mónica Ghirelli o Marcelo Rey, siempre se escudaron en anónimos vecinos para publicar pavadas generalizadas.

Durante la gestión de Mónica Ghirelli continuada por Marcelo Rey, no faltaron las denuncias de corrupción, los escándalos sexuales, tomas de viviendas y un crecimiento descontrolado de la venta de drogas, prostitución, bandas delictivas dedicadas al robo y varios empleados municipales detenidos por delitos varios, pero sería poco serio endilgarles la responsabilidad solo a estos dos funcionarios que siempre los he denominado como impresentables. Pero no se engañen del otro lado no hay opciones mejores, si uno se informa por el lado de la UCR tienen dirigentes vinculados a la venta de drogas, por Juntos por el Cambio algunos frecuentando de noche y madrugada un local denunciado por los vecinos en plena Av. Belgrano que parece intocable y está a solo metros del área céntrica y mucho más.

Ni siquiera ahora Marcelo Frecha dice la verdad, que detrás de todos los delitos que denuncian los vecinos, hay responsabilidades mayores, como es la de los fiscales del Polo Judicial de Avellaneda a las ordenes del Fiscal General Guillermo Castro Moure, quien sabe muy bien todo lo que ocurre en Avellaneda, pero hace la plancha en su cargo y como el que hace la plancha se mantiene a flote manoteando.

La renuncia de Marcelo Rey en realidad no cambia nada, a lo sumo irá a otra dependencia y disfrutará de su patrimonio mal logrado porque no se merecía ni el sueldo suponiendo que solo viviera de él, por eso no hay nada para festejar ni tampoco es inteligente hacer política cuando no se tiene capacidad de entender la realidad política actual.

En resumen, mientras tengamos un Poder Judicial local corrupto, poco se le puede reclamar a los que deben brindar seguridad, policías y miembros de la seguridad municipal, tampoco pueden colgarse de la situación los mamarrachos de la oposición por ejemplo Juntos por el Cambio cuando son ellos los que pusieron en la Procuración General de la provincia de Buenos Aires a Julio Conte Grand quien hizo del Ministerio Público Fiscal el peor de la historia judicial de la Argentina, con escándalos y denuncias cruzadas entre fiscales, una Procuración con las estadísticas por narcotráfico más bajas de su historia y sin que avancen las denuncias a fiscales que algunos terminaron detenidos.

No hay nada por festejar, el caos seguirá.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw