Luis Carzoglio salió a hacerse la víctima y lo criticaron en las redes sociales

El suspendido Juez de Garantías del Polo Judicial de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio, insiste en hacer declaraciones tendenciosas en cuanto medio pueda y tratar así de instalar la idea de que su posible destitución es por cuestiones de una persecución política y no en realidad por el mal desempeño en sus funciones como magistrado.

A continuación algunas de las frases más relevantes de Carzoglio:

«Quiero volver a la Justicia porque considero que el jury se basa en imputaciones que son fácilmente rebatibles»

Ya es recurrente y agotador, el discurso reiterado de Carzoglio de insistir en ser una víctima, del Cuco Mauricio Macri, que si bien es cierto tiene una patología por el espionaje y el armado de causas, no menos cierto es que el juez tiene varios pedidos de jury por distintas irregularidades cometidas en el ejercicio de su función.

Su regreso a la justicia parecería prematuro de ser así.

“Quince días después, en un baño público del Poder Judicial me robaron dos celulares en los cuales borraron mensajes y contactos, uno de ellos de Juan De Stéfano, uno de los espías que me había visitado a mi juzgado”, afirmó en comunicación con Política del Sur y lamentó que esa información no la pudo «recuperar más”.

El mencionado robo y el borrado del contenido de los mensajes en el celular es una explicación infantil, hace años que aunque se borren mensajes de un dispositivo estos quedan alojados en los servidores de las compañías por un término de dos años. Raro que un juez penal no lo sepa.

«Cuando me contactan lo hacen desde lo más alto de la AFI, era la última carta para detener a Moyano. La excusa que usaron para contactarme, a través de un fiscal de Lanús, fue que el presidente Mauricio Macri quería hablar contigo y yo acepté porque siempre estoy preocupado por las cuestiones de mi país».

Sería muy sano y más creíble que si va a dar entrevistas, cuando pretenda defenderse lo hago con argumentos e información que pueda ser verificada. Si va a decir que hay un Fiscal involucrado debe mencionarlo y debería existir una denuncia formal en contra del Agente Fiscal que habría incurrido en varias faltas administrativas y delitos de acción pública.

Lo imperdible de las publicaciones de su entrevista en las redes sociales son los comentarios de los cientos de usuarios que lo denostaron entendiendo que no solo es un gran mentiroso, sino un juez corrupto.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw