Luciano Pertossi rompió el «pacto de silencio» de los rugbiers: “Yo no estaba ahí”

Uno de los rugbiers imputados por asesinar a golpes a Báez Sosa habló ante el Tribunal cuando mostraron uno de los videos.

En la novena jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los rugbiers rompió el silencio que mantienen desde la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche «Le Brique». Luciano Pertossi, quien había filmado el primer golpe al joven, pidió la palabra.

Al ver uno de los videos que mostraron los peritos, en el que se identificaba por primera vez a Pertossi en la escena del crimen golpeando a Fernando, el rugbier se mostró nervioso y dijo «no estaba ahí».

Con esto, buscó desacreditar la teoría de los peritos que lo ubicaban en un lugar particular de la escena del crimen. Ante esto, los fiscales de la querella le preguntaron dónde es que estaba y respondió que no le pregunten nada más porque no iba a decir nada.