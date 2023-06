Lucas Yacob el «chirolita» de Ritondo que quiere ser intendente

Lucas Yacob si hay algo que reconocerle es que el tipo te miente sin que se le mueva un músculo de la cara, en sus ridículos spot de campaña se nota y mucho que está mal coucheado, se ve que le da paja salir a recorrer los barrios entonces los últimos spot los hizo con el mismo fondo de pantalla, es decir, vago hasta para cambiar el fondo.

En el spot anterior prometía que iba a perseguir a los delincuentes, cuando quienes lo conocen saben que no puede correr ni detrás de una tortuga y les miente a los vecinos porque el rol de los intendentes en seguridad es de diagramación, prevención y en el mejor de los casos que no lo hacen salvo dos o tres excepciones el de hacer un seguimiento de las causas de los delincuentes para controlar el trabajo de los fiscales, esto no lo propuso ningún candidato a intendente y ya habla de que ninguno tiene un plan de seguridad.

En su nuevo spot de campaña de breves segundos, con postura forzada y vos que no asusta a ningún delincuente, intenta establecer un vínculo con el vecino al preguntarle «no estás cansado de esto o aquello»… y la verdad que como vecino estoy cansado de los políticos que son malos hasta para mentir, ni siquiera ese esfuerzo para demostrar vergüenza o algo de respeto.

Vale recordad que Lucas Yacob es financiado por Cristian Ritondo y si hay alguien que hizo todo lo contrario a combatir el delito o los narcotraficantes es justamente Ritondo, no es una opinión personal, los datos del Ministerio Público Fiscal lo indican y los invito a mirar el video para que escuchen a una voz calificada.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw