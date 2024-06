Los líderes europeos rechazan reuniones con Javier Milei tras sus declaraciones contra Sánchez

El canciller alemán y el rey de España rechazaron reunirse con Javier Milei, criticando su falta de respeto hacia el presidente español Pedro Sánchez y las instituciones españolas.

El presidente Javier Milei, enfrenta un panorama complicado en su gira por Europa, marcada por desplantes y rechazos de varios líderes europeos. Sus recientes declaraciones contra el presidente español Pedro Sánchez y la política exterior europea, generaron un rechazo unánime, provocando que figuras como el canciller alemán, Olaf Scholz, el rey Felipe VI y el propio Sánchez, se nieguen a reunirse con él.

En un acto previo a su partida en Rosario, Milei expresó su descontento con Sánchez, calificándolo de «cobarde». Estas palabras no cayeron bien en el ámbito diplomático europeo, y las respuestas no tardaron en llegar. La vocera del gobierno español, Pilar Alegría, enfatizó que el presidente argentino «debe dirigirse con más respeto hacia las instituciones españolas».

La primera parada del mandatario en su gira europea es Madrid, donde tenía previsto recibir dos premios. Sin embargo, el ambiente no es favorable. Las recurrentes negativas a reunirse con el presidente argentino, muestran la molestia imperante tras sus exabruptos contra Sánchez. En España, por ejemplo, Milei pidió reunirse el Rey Felipe VI. Este jueves se conoció que la Casa Real no incluyó este encuentro en su agenda, subrayando que «la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno». La ministra de Defensa española, Margarita Robles, calificó de «lógico» que el Rey no acepte una reunión tras los insultos proferidos por Milei contra el gobierno español.

Este sentimiento de desaprobación se extendió también a Alemania, donde Scholz canceló una reunión bilateral y cualquier acto público conjunto. Según fuentes oficiales alemanas, Scholz decidió no recibir a Milei con honores militares, señalando que las formas del presidente argentino en su disputa con Sánchez eran «de mal gusto».

La gira de Milei, que incluye paradas en Hamburgo y Praga, fue justificada en el recibimiento de condecoraciones de think-tanks y fundaciones liberales. No obstante, la falta de reuniones oficiales destaca la creciente distancia entre Milei y los líderes europeos. En Hamburgo, se espera que Milei reciba la medalla de la fundación Hayek, pero su agenda oficial es casi inexistente.

En Praga, Milei tendrá una ligera mejora en su itinerario. Está previsto que se reúna con el Primer Ministro checo, Petr Fiala, y el presidente Petr Pavel, además de recibir un premio del Instituto Liberal. Sin embargo, las expectativas de establecer diálogos fructíferos con líderes clave del continente siguen siendo bajas.

El desplante de los líderes europeos subraya un problema mayor para Milei: la necesidad de construir y mantener relaciones diplomáticas sólidas y respetuosas. En un contexto internacional donde el respeto mutuo es fundamental, las acciones y palabras de Milei tienen consecuencias significativas, limitando su capacidad para establecer alianzas y diálogos cruciales.