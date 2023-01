Los inmorales

Vamos a recurrir a una de las definiciones más sencillas para comprender quienes son los personajes a quienes nos vamos a referir en el artículo y el porque del título de la nota.

Un «amoral» actúa sin conocer la moral y por lo tanto no sabe si obra mal o bien, mientras que un «inmoral» es aquel que contraviene las normas de la moral y sabe que lo hace.

Justificado el asunto vamos a la conducta de estos inmorales e impresentables de la política local, compuestos por el bloque de concejales y referentes locales de Juntos por el Cambio.

Estos son: Gallucci, Maximiliano Hernán (Presidente de bloque), Diana, Silvia Raquel ladera de Landaburu, Landaburu, Fernando Gabriel el más activo de todos, Marciano, Maricel Del Carmen la que menos participa pero no falta en ninguna foto, «figureti» les dicen, Nuñez, Berta Ofelia, no sabe por qué está pero está ahí de relleno, Sanazi, Rubén Jesús un personaje muy limitado pero un temerario que no le teme al ridículo y hace cualquier cosa aunque no sea seria, Ventosa, Patricia Laura hace honor a su apellido se pega a cualquier cosa.

Y por el lado de los referentes, el gran «jefe» es el impresentable mayor de Avellaneda Sebastián Vinagre, quien se lo puede definir como la suma de todos los males del resto, Vinagre es de los tipos que no resisten el archivo, un mitómano, un corrupto y un tipo impune, un invento político del ex intendente Cacho Álvarez, con eso ya basta para definirlo.

Con varios abogados en su bloque, estos no tienen vergüenza alguna para mentirle a los vecinos, hacen campaña con la mentira y burlándose de los vecinos, digo, ¿qué persona normal votaría a los que lo toman por estúpido?, bueno en Avellaneda aunque usted no lo crea hay muchos que los aplauden y los siguen a pesar de todo.

Mienten descaradamente cuando dicen que con un PETITORIO se pueden oponer a la suba de la TAS, porque no es así y ellos lo saben, esto solo les sirve para encuestas internas de saber cómo están los vecinos de conformes y por dónde pueden inventar promesas pero no soluciona nada en la realidad.

Muy acertado fue el comentario de un vecino Pablo Luis Benítez que les pregunto si estaban en contra para qué dieron el quorum, acusándolos de ser cómplices.

Más aún, porque no hicieron una presentación en la justicia, un amparo representando a los vecinos.

Son unos mentirosos que no se les cae una sola idea, más que mentir y pensar que los vecinos son todos unos ignorantes, piense antes de votar a cualquier inmoral. Los que están son malos, pero estos no son mejores.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw