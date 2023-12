Los gremios y organizaciones sociales marcharon masivamente a Tribunales para pedir la nulidad del Decreto del Gobierno

Los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las CTA y organizaciones populares y sociales, realizaron hoy una masiva movilización frente al Palacio de Tribunales en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía, firmado la semana pasada por Javier Milei, y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan su nulidad por considerarlo inconstitucional. Mañana se llevará a cabo el Comité Central Confederal de la CGT a partir de las 12 en el Salón Felipe Vallese de su sede para definir la continuidad del plan de acción.

En este marco, desde la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA) resaltaron la convocatoria que tuvo la marcha y señalaron que durante la jornada “marchamos organizados, con responsabilidad, dejando en claro que el protocolo inconstitucional no puede ser aceptado y mucho menos naturalizado”. También, Roberto Coria, Secretario General Sindicato de Guincheros Maquinistas y Grúas Móviles, respaldo la contundencia de la movilización donde “las conducciones y los cuerpos orgánicos salimos a la calle, para defendernos de la declaración de guerra dictada por el gobierno liberal-libertario contra nuestra forma de vida”.

Por su parte, Juan Pablo Brey,Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, ratificó su defensa a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y destacó que cumple “una función social fundamental”, la cual “quedó demostrada en tiempos difíciles como en la pandemia o ahora que el mundo está experimentando distintas guerras y Aerolíneas es la que repatrió a los argentinos”. Además, remarcó el crecimiento y el orden de sus finanzas que viene desarrollando la empresa y finalizó: “No se puede entregar Aerolíneas a los trabajadores, hay una ley. Este Presidente nos está acostumbrando en poco tiempo que quiere manejar todo por decreto y de manera autoritaria pasando por encima de las instituciones. No lo vamos a permitir”.

En la misma línea, Emiliano Gramajo,Secretario General de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) y Secretario Regional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte en Córdoba (CATT Córdoba), afirmó que “todos estamos en desacuerdo con este DNU y estamos acompañando de manera pacífica, como lo hacemos también en Córdoba en este momento” y que el Decreto “va directo a la clase trabajadora”. Asimismo, defendió el “derecho a manifestarnos”, ya que “siempre que lo hacemos es por una justa causa y es por los trabajadores”.

En sintonía, Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, también estuvo presente y aseguró que la jornada “va a marcar un punto de inflexión para el Gobierno y si así no lo fuera, tendrá que serlo para los trabajadores para seguir generando esta fuerza porque vienen por todo: por nuestro sistema laboral, por nuestro sistema sindical y nuestros derechos”. Y sobre la presidencia de Javier Milei, añadió que “hasta ahora lo único que ha demostrado es que pretende que le cierren los números a las grandes empresas”.

Con la misma tónica, Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales (STVyARA), destacó la gran participación de la movilización y su importancia en defensa de nuestra democracia y nuestra soberanía nacional. “El DNU no sólo atenta contra nuestra Constitución Nacional sino que avasalla contra todos los derechos de nuestros trabajadores, lo que tendrá como resultado que volemos por el aire”, aseguró.

Por otro lado, desde el sector del agro también se manifestaron en rechazo al DNU y su inconstitucionalidad. En este sentido, José Voytenco, Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), definió que “ser legal es respetar la Constitución Nacional y ser legítimo es convencer a las mayorías” y que “si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado y de no ser República”. Así, explicó que se movilizaron hoy “en representación de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos”.

También la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados acompañó la marcha y ratificó que la lucha de los gremios es por “defender los derechos laborales, previsionales y sociales”. A su vez, criticó que “el DNU ataca a los trabajadores y a los sindicatos que los representamos”.

Finalmente desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) analizaron que la movilización se desarrolló “en defensa de la soberanía nacional, de nuestros puestos de trabajo y derechos adquiridos, de nuestros compañeros y compañeras, de nuestra Obra Social para activos y jubilados, del derecho a huelga y de nuestra democracia”. Asimismo, defendieron “la importancia de continuar fortaleciendo la unidad” y ratificaron su “compromiso histórico en la lucha por la defensa de los derechos laborales, sociales y profesionales de nuestros trabajadores y trabajadoras”.