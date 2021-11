Lomas de Zamora: Tras las detenciones, la madre de Facundo Gauna aseguró que “son ellos”

Luego de las detenciones por el crimen de Facundo Gauna, un joven de 24 años asesinado en un robo en Villa Centenario, la familia manifestó estar segura de que son los responsables. El hecho ocurrió en agosto último y llegaron a los sospechosos a través de testigos anónimos.

Silvia, la madre del joven, aseguró: “Tranquilidad no tengo, paz no voy a tener porque me falta una parte de mi. Lo que me queda es un consuelo de que están detenidos y no le van a dañar la vida a nadie más”.

Durante el fin de semana detuvieron a los dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, y según lo relatado, los vecinos de manera anónima escucharon cuando los acusados alardeaban de haber matado a Gauna.

“Fueron varias personas que le dijeron al fiscal haber escuchado que fue un trofeo el día que mataron a Facu. Empezaron a alardear y la gente de los barrios escuchó. Hablaron tanto y varias personas anónimamente se acercaron a dar la misma información”, contó la madre del joven.

El menor de edad se entregó hace tres días y quedó a disposición de la UFI 2 de Lomas de Zamora, mientras que el segundo fue arrestado durante un robo en Glew.

Se estima que al momento de la detención, intentó falsificar su identidad pero se pudo determinar que era uno de los jóvenes señalados por los vecinos por el crimen de Gauna.

Con respecto a las detenciones, Silvia explicó que “al parecer las pruebas son suficientes contra ellos” y el que se entrego habría sido el autor del disparo que terminó con la vida de Gauna.

“Estoy segura de que son ellos porque muchas voces que no se conocen necesariamente entre sí repitieron lo mismo de la misma manera. Dicen lo mismo los testigos, quien fue el que le disparó y donde vivía”, aseveró la madre de la víctima.

Gauna salió de su casa para ir a trabajar el 27 de agosto último a las 6.50 de la mañana. Sin embargo, en el cruce de Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí, fue interceptado por una moto con dos personas que lo acorralaron para robarle. Durante el robo, uno le disparó y se dieron a la fuga.