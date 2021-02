Lomas de Zamora: Prohibió la circulación de dos personas en moto

La municipalidad de Lomas de Zamora prohibió la circulación de dos o más personas sobre una motocicleta dentro de los límites de este distrito, en cualquiera de sus arterias, y salió a anunciarlo masivamente a través de las cuentas oficiales del municipio en las principales redes sociales. La medida despertó rechazo de las familias que sólo cuentan con estos vehículos para desplazarse y evitar así el transporte público en plena pandemia.

“Queda prohibida la circulación de motos con más de un ocupante” advierte la comunicación oficial difundida en las últimas horas, y remite a la sanción de la ordenanza 17647, que le daría respaldo a la decisión del Departamento Ejecutivo.

Si bien el anuncio no lo admite, la polémica decisión de la comuna local obedece al incremento de los robos bajo la modalidad “motochorros”, que siempre se llevan a cabo con más de una persona sobre el vehículo.

La modalidad se repite, dos personas en una moto, la primera maneja y el copiloto se baja a las apuradas, arma en mano, para llevar adelante un arrebato, una salidera bancaria, o un asalto a un comercio. Inmediatamente producido el robo, se monta en la moto y escapa a toda velocidad, en general a contramano, para evitar persecuciones.

Y si bien los controles se repiten en la vía pública, nada detiene el avance de esta modalidad delictiva, que, además, es cada vez más violenta.

Frente a esa realidad, la municipalidad de Lomas de Zamora prohibió que dos personas puedan viajar en motovehículo, lo que, por otra parte, generó fuertes críticas de las personas y familias que sólo cuentan con esa modalidad de transporte, especialmente en estos tiempos de pandemia, cuando es necesario evitar el uso del transporte público.

“Es una medida basada únicamente en la estigmatización y el prejuicio. Me parece una vergüenza siendo que tantas familias no tienen otra forma para movilizarse”, disparó Paula Gonzalez, una vecina de Lomas que cuenta con este tipo de vehículo para evitar el colectivo.

Horacio Conosciuto, por su parte, ironizó con un ejemplo que linda con el ridículo: “Si alguien va de Lanús a Adrogué y debe pasar por Banfield, el acompañante se debe bajar, tomar un colectivo, cruzar todo Banfield y reencontrarse con la moto en el límite de Banfield y Adrogué. No entiendo por que tanto problema!”.

En ese tono, las críticas advierten que ocurren robos con diferentes formas de transportarse y no por eso se prohíbe su uso, además de no contemplar la situación de familias que no tienen otra opción para desplazarse por la ciudad.