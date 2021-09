Lomas de Zamora: Piden justicia por una joven que murió atropellada

“Quiero que la justicia me explique porque este hombre estuvo solo 48 horas preso”, dijo indignada Andrea, la mamá de Magali Paez, una joven de 18 años que el martes último fue atropellada junto a su sobrina de casi dos años por un conductor que iba a “gran velocidad” por el barrio Villa Rita, en Lomas de Zamora. La joven murió en el acto y la beba estuvo varios días internada.

El hecho ocurrió el martes 14 de septiembre cerca de las 13.30 cuando una joven de 18 años que llevaba en brazos a su sobrina de un año y nueve meses fue atropellada por un auto modelo Volkswagen Fox conducido por un joven de apellido Onofrio que circulaba por la calle San Vicente y Profesor Cid Guidi de Franc, en el barrio Villa Rita, en Lomas de Zamora.

Andrea, la mamá de la víctima, manifestó: “Mi hija iba caminando pegada al cordón con su sobrinita en brazos y el conductor que iba a 120 kilómetros por hora se la llevó por delante. El hombre no se detuvo de inmediato. Se detiene porque chocó contra otro auto, pero estaba más preocupado por el auto que por auxiliar a mi hija”.

La mujer relató que en uno de los videos de las cámaras que pudieron conseguir de vecinos se puede observar que el hombre “nunca hizo el intento de detenerse”. “Los vecinos me contaron que cuando el conductor se baja no tuvo el corazón para socorrerlas, solo estaba preocupado por el estado del auto. Uno de los vecinos le quitó la llave del auto para retenerlo”, explicó.

La chica falleció de inmediato y su sobrina fue auxiliada por los vecinos de la zona. “A mi nietita la acercaron hasta el destacamento de Villa Rita donde los efectivos la llevaron hasta una salita y luego hasta el hospital Gandulfo. Estaba muy golpeada, pero ahora ya está bien”, contó Andrea.

Por otro lado, la madre de la joven afirmó que tiene testigos que vieron el momento justo cuando la chica y su sobrina fueron atropelladas. “Tengo las declaraciones de los testigos y los videos de las cámaras de seguridad”, contó y agregó: “Quiero que la justicia me explique porque lo dejaron libre. Estuvo detenido solo 48 horas y quedó en libertad. No sé qué declaró, me gustaría saber. Pido justicia por mi hija. Fue terrible verla es ese estado, quiero que esta persona pague por lo que hizo”.

La madre de la chica explicó que el caso está en la Unidad Funcional de Instrucción 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. “La jueza de Garantías Salvo es la que le da la libertad”, afirmó.