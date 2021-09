Lomas de Zamora: Familiares reclaman por demoras en la investigación del asesinato de Facundo Gauna

A un mes de la muerte de Facundo Gauna, un joven de 24 años asesinado en un robo en Villa Centenario, la familia aseguró estar desencantada con el proceso de justicia ante la falta de testigos. El hecho ocurrió el 27 de agosto cuando salió de su casa para trabajar.

Este lunes, a las 9hs., a un mes del crimen, familiares y amigos reclamarán justicia frente al Municipio de Lomas.

Silvia, madre de Facundo Gauna, aseguró: “La causa está igual y se va a cumplir un mes desde que mataron a mi hijo. Desgraciadamente no se si había más gente que vio el hecho y eso imposibilita avanzar”.

Desde un inicio, la investigación no pudo avanzar debido a que el hecho ocurrió muy temprano en la mañana y no se presentó ningún testigo directo. Hasta el momento, las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque pero los autores del disparo estaban tapados.

“Por ahora no hay culpables o sospechosos porque no hay testigos. Al no haber personas que aporten algo más fundamental no se va a avanzar. Hay que apelar al corazón bondadoso de alguno y que tenga el coraje de ir a la fiscalía”, aseveró Silvia.

En este marco, la fiscalía decidió revisar los registros fílmicos de la zona y pudo reconocer la misma moto con los autores del hecho hasta la estación de servicio ubicada en Camino Negro y Ejercito de los Andes.

“Solo queda esperar a que aparezca alguien que haya visto algo. Igualmente si mañana me dicen que encontraron a las personas, y que cumplen determinada condena se que en un futuro cuando salgan van a hacer más daño porque no hay una reinserción de ellos”, opinó Silvia.

La familia de Facundo y los vecinos marcharán una vez más el lunes próximo en reclamo de justicia y para que se tomen más medidas con el fin de garantizar la seguridad en la zona.

En este sentido, Silvia comentó que desde que sucedió lo de su hijo, ocurrieron por lo menos “cuatro hechos más de inseguridad”. “Yo pido justicia por mi hijo pero pido seguridad por mis vecinos, por el barrio, por mis otros hijos. Por lo menos un robo por semana de lo que nosotros nos enteramos y anda a saber de lo que no nos enteramos”, afirmó.

Facundo salió de su casa para ir a trabajar el 27 de agosto último a las 6.50 de la mañana. Sin embargo, en el cruce de Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí, fue interceptado por una moto con dos personas que lo acorralaron para robarle. La investigación está a cargo de la UFI 1 de Lomas de Zamora.