Lomas de Zamora: Crimen de Juan José Ledesma la acusada recusó a los jueces del tribunal y se detuvo el juicio oral

El 29 de agosto pasado comenzó el juicio por el crimen de Juan José Ledesma (27), un joven asesinado a puñaladas por su pareja, en un hecho ocurrido en julio de 2021 en Ezeiza. El debate se venía desarrollando con normalidad pero días antes de la lectura de los alegatos, la acusada pidió un cambio de abogada alegando que se sentía en “estado de indefensión” y modificó el rumbo del proceso.

Tras ello, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 a cargo del debate revocó el patrocinio de la defensa de Sabrina Farías (30), quien permanece con prisión domiciliaria. Hasta ese momento, a la acusada la representaba la abogada Alejandra Panella.

Finalmente, la defensora oficial de Lomas, Victoria Baca Paunero, asumió la defensa de Farias y solicitó la nulidad del juicio, pero los jueces del TOC 2 resolvieron no hacer lugar al planteo de la letrada. Esa denegación originó otra queja y Farias pidió la recusación de los jueces y de la fiscal del caso.

Ahora la familia de Ledesma debe esperar que en un plazo no mayor a 10 días se resuelva la situación para poder continuar con el juicio oral que comenzó a fines de agosto.

“La imputada alegó que no le habían tomado los testigos, lo cual no es verdad porque estuvieron en la audiencia. También dijo que no estaba acompañada y desde el primer día del proceso se presentó una asociación para acompañarla”, contó Débora, la hermana de la víctima.

En ese sentido, explicó que su familia está a la espera de la resolución y que “cada 10 días se realizará una audiencia para que no pierda la continuidad el juicio”.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2021, cerca de las 7 de la mañana, en la casa donde la pareja vivía en el partido de Ezeiza. De acuerdo a la investigación, la mujer arrinconó a su pareja en la habitación que compartían y lo apuñaló tres veces. La víctima agonizó durante tres semanas hasta que murió el 31 de julio.

La relación entre Ledesma y Farias comenzó por Facebook durante el periodo de aislamiento por la pandemia de Covid. Al poco tiempo empezaron a convivir y ella quedó embarazada.