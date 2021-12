Lomas de Zamora: Búsqueda de Nancy Videla encontraron un cuerpo en la vivienda de un sospechoso en Ingeniero Budge

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta madrugada el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizaba en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

“Encontramos un cuerpo, aparentemente femenino, hay que hacerle la identificación.



Todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando”, dijo Berni al canal de noticia TN.

Una llamada anónima al 911 alertó a los investigadores sobre este amigo de la niñera de 31 años, quien salió el viernes pasado de su trabajo en Palermo, se dirigió hacia Constitución, tomó el tren hasta la estación Lanús y luego se subió a un interno del colectivo 283 en dirección hacia su casa de Ingeniero Budge y nada más se supo de ella.

Este hombre tiene en alquiler departamentos en el mismo barrio del partido bonaerense de Lomas Zamora, donde este jueves había un amplio operativo policial, con perros rastreadores y buzos.

En ese sentido, en uno de los domicilios de esta persona – Bucarest al 2500- se halló «un contrapiso de reciente data», precisaron fuentes de la investigación. De esa manera, las sospechas están ahora centradas en ese lugar, ubicado a unas 20 cuadras de donde vive Nancy.

«Este amigo de la mujer buscada refirió que ese contrapiso nuevo lo había hecho la semana pasada, pero hay un vecino que alega que lo vio trabajar allí en los últimos días», explicaron las fuentes consultadas.

A última hora de la noche de este jueves, las fuerzas de seguridad aguardan la orden judicial para proceder con el allanamiento y romper el piso en cuestión.

«Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental», relató la mujer a la operadora, luego de pedir que cuidaran su identidad.

«Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: ´¿Sabés algo de ella?´. ´No, no sé nada. No apareció más´, me dijo»», relató la mujer que llamó al 911.