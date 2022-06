Lomas de Zamora: A 6 años del crimen de Santiago Emanuel Maidana, no hay detenidos y la familia denuncia «desidia» de la fiscalía

A seis años del crimen de Santiago Emanuel Maidana, un joven de 18 años asesinado en un robo en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, la familia denuncia que la justicia no investiga a los sospechosos y quedará impune si no cambia el rumbo.

Aldo Maidana, padre del joven, aseguró: “La causa sigue igual, es una desidia total de la fiscalía, no se movió nada en seis años, no hicieron nada nuevo. Nosotros ya perdimos la fe en la justicia porque nos muestra indiferencia”.

De acuerdo a lo relatado por la familia de la víctima, la UFI 7, a cargo del fiscal Nicolás Espejo, iba a citar a un testigo clave del hecho pero eso no sucedió y desde entonces perdieron la “esperanza” de que se retome la investigación.

“La justicia es así, si no tenes plata o un abogado no se mueve, queda en la nada. Los sospechosos fueron señalados por los vecinos, está todo muy claro sobre quienes fueron pero la justicia es la que no mueve”, manifestó Aldo.

Además, la familia argumentó que también debían realizar la pericia del celular de Emanuel y tampoco se llevó a cabo a pesar de los múltiples reclamos para que lo hicieran.

“Lo del testigo quedó en la nada, siempre nos dicen que tienen un testigo, que van a hacerle la pericia del celular y no hacen nada. No tenemos fe en la justicia, así como lastimaron a mi hijo siguen lastimando a otras personas”, afirmó Aldo.

En este contexto y luego de seis años de reclamar para que la investigación lleve a los responsables del asesinato frente a un Tribunal, la familia de Emanuel decidió concentrarse en “ayudar a la gente que más lo necesita”.

“No nos van a devolver a Ema por más que agarren a los asesinos y en vez de envenenarnos con la falta de avances, buscamos dar amor, solidaridad a la gente que lo necesita. Porque nos envenena mucho la justicia”, opinó el padre de Emanuel.

El asesinato de Emanuel Maidana sucedió cerca de un boliche de Ingeniero Budge el 19 de junio de 2016. Mientras el joven y otro muchacho – de nombre Franco – se trasladaban en moto, fueron interceptados por una camioneta Hilux, de la que se bajaron varias personas e intentaron robarle la moto a Emanuel. Tras resistirse, uno de los delincuentes disparó dos tiros que terminaron con su vida.