Lisandro Togni, el hombre que agredió a Pablo Duggan en un restaurante

El conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, fue agredido y amenazado de muerte el jueves por un hombre mientras almorzaba con su familia en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg.

el periodista describió: «Fue un momento horrible, nunca lo viví así en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando, mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida».

El hombre que atacó al periodista se llama Lisandro Joaquín Togni, quien se declara libertario en redes sociales, tiene 48 años, CUIT: 20-24951947-3 es un profesional del marketing, que se presenta como director de The Pool Argentina CUIT 30-71582832-0, junto sus socios Roberto Oscar Leston y Lisandro Grandal estudió en UCES y desde el año 2013 se dedica a la comercialización de «tiempo y espacio publicitario».

De acuerdo a información que circula en las redes sociales, Togni tiene domicilio en la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro. En el momento de la agresión, se encontraba acompañado por su mujer quien también insultó al periodista de C5N.

«Mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara», explicó Duggan y sentenció: «Con solo mirarme le agarró un ataque de violencia incontrolable».

Fui amenazado de muerte por esta persona, la mujer de esta persona, de Lisandro Togni, (…) decía: ‘Kirchneristas, no pueden estar en Kansas. ¿Qué hacen en Kansas? Rajen de acá’. Eso gritaba la mujer mientras este tipo me decía: ‘Te voy a matar’

La pareja del violento no fue detenida pero participó del hecho a grito de «los kirchneristas no pueden estar en restoranes». Según indicó Duggan, el sujeto ya tenía antecedentes por violencia.

«La verdad un momento horrible. Nunca lo viví así en 25 años de carrera, mi mujer todavía está temblando. Mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida. Fue realmente una situación tremenda la que vivimos. El responsable de esto está detenido en la comisaría de Rincón de Milberg», introdujo el conductor y destacó la labor de la policía local.

«Se me acercó la cara cinco centímetros. Yo le dije ‘Hacé lo que tengas que hacer’ y me escupió la cara», detalló Duggan. Más tarde, Duggan sostuvo que Togni también lo filmó a él y a su hijo, en una actitud intimidatoria. «Con sólo mirarme le agarró un ataco de violencia incontrolable, una cosa de locos», dijo.

Y luego agregó: «Se me tiraba encima hasta que en algún momento se dio cuenta de la locura que estaba haciendo, cuando yo estaba ya en comunicación con el 911 se dio media vuelta y se fue a esconder en un box y después fui con el teléfono para registrar su cara. Ahí llegó la policía y lo detuvo».

«Esto es odio político y esto también es intento de amedrentarnos a quienes opinamos diferente de otras personas. Esto no es un problema de tránsito donde uno se enojó, no. Él vino a atacarme por mi opinión político, por mi situación de periodista que opina y opina diferente a lo que él evidentemente le gusta o le interesa», aseguró el periodista. Togni sería un empresario dedicado al marketing. Si bien Duggan aseguró no conocerlo, indicó que fue contactado por una persona de su entorno. «Me dijeron que era una persona muy violenta, que ya ha tenido hechos de violencia, precedentes varios. Es un tipo realmente muy violento que ha tenido problemas en varios trabajos», manifestó.

Los argentinos no nos merecemos este nivel de odio político. Este es un veneno constante para la sociedad

De todos modos, Duggan destacó: «Estos hechos de violencia son aislados, gracias a Dios. Por eso tenemos que caer con todo el peso de la ley sobre la gente violenta, porque yo creo que la mayoría del pueblo argentino no es violento, no quiere violencia. Puede tolerar la disidencia política sin entrar en peleas, sin entrar en discusiones, sin entrar en insultos».