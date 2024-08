Línea de colectivos 119 deben sancionar al chofer por ignorante y cobarde

Una grave denuncia en redes sociales, alerta sobre la reprochable conducta de un chofer de la Línea de colectivos 119 que debería conocer mejor que nadie la Ley ya que se supone rindió un examen para registro profesional, pero en lugar de eso, actuó con una conducta reprochable que no debe quedar en nada.

Escribió la usuaria Lola Fuego Hielo

Ayer, viajando a trabajar como todas las mañanas, acompañada por Oslo, #perroguia al ASCENDER al , 119, interno , 704, en la parada de RÍO De JANEIRO y RIVADAVIA, el chofer me dice de mal modo que no puedo viajar con el perro. Le explico que sí, porque no es una mascota, es un perro GUÍA, le OFRECÍ las CREDENCIALES que acreditan su adiestramiento y la escuela de donde es él y livbbreta de vacunación para su mayor tranquilidad; a lo que me responde que no le importaba, que el no me iba a llevar. En este punto PENSÉ en todos los conocidos que tengo usuarios de perro GUÍA, y dije: esto me ESTÁ pasando a MI, pero no quiero que le pase a nadie MAS. Entonces PROCEDo a acomodar a Oslo en un lugar seguro para su integridad y dije al conductor que FUÉRAMOS a la COMISARÍA. Entonces él comienza a llamar a superiores, supongo, de la empresa y a la policía. Al hablar con la empresa, solo refiere, erróneamente que lo que pasaba era que una pasajera quería viajar con un perro, nunca aclaró que era una pasajera con #discapacidad#discapacidadvisual que pretendía viajar con su perro guía. Por mi parte también me comunico con el , 911, y luego de minutos se apersonaron efectivos policiales, así como un inspector de la línea , 119, y otro inspector de la CNRT. El personal policial me pide la DOCUMENTACIÓN de Oslo, se la brindo, la OBSERVan, dialogan con el conductor, y luego de 10 minutos me informan que todo estaba en regla, que el perro efectivamente, estaba DEBIDAMENTE certificado, y tanto el inspector de la cnrt y de la , 119, se acercaron para explicarme que fue todo un ERROR. Un error que se PODÍA evitar, un error que me frustra cada vez que pasa, un error que me hace preguntarme cuanto MAS queda pasar para tener la verdadera #inclusion y no de esa que queda bien en una PUBLICIDAd.

, , Como usuaria me desgasta encontrarme con ESTAS SITUACIONES, con la falta de EMPATÍA de la gente con respecto a la discapacidad, con esas personas que te dicen que es mejor andar con, EL PALITO, antes de tener problemas con el perrito. personas que no tienen ni idea de lo que nos brindan nuestros perros, personas que nunca pasaron por una situación parecida, personas que hablan de nuestros perros como si fueran un capricho.

, , SOy usuaria hace poco más de un año, hace poco más de un año Oslo me trajo lo que HABÍA perdido junto a la VISIÓN, es en quien CONFÍO para caminar cada DÍA, es quien con INTELIGENCIA y amor elije el mejor camino para nosotros, es sin dudas, quien RESUELVE problemas en la caLLE sin que yo apenas me DE cuenta.

, , No hay mal DÍA, mala experiencia, u OBSTÁCULO que me haga repensar el tener a Oslo en mi vida.