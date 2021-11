Liberaron a Diego Gvirtz: «Me quisieron dañar, no me dedico a robar autos»

El productor de TV Diego Gvirtz aseguró hoy que «es evidente» que quisieron hacerle «un daño» y dijo que va a «ir a la justicia» tras ser liberado luego de estar dos días preso por ser acusado de haberle robado un auto a una hermana del empresario Alan Faena, en el barrio porteño de Puerto Madero.

«Voy a ir a la justicia y que la justicia decida porque es evidente que me quisieron hacer un daño. Creo que es algo personal. Si me hacen una denuncia sabiendo que es falsa, lo que hay es un delito de falsa denuncia«, expresó.

Asimismo añadió: «Estuve dos días preso me generaron un daño claro e importante. Muchos me conocen y saben que no me dedico a robar autos. Voy a hablar con mi abogado y le iniciaré juicio a quien corresponde que le inicie juicio».

«Está todo esclarecido, no pasó nada, no hubo robo», indicó, tras lo cual señaló: «Estaba en el hotel, pedí un auto de alquiler, pero no de una marca determinada. Salí, el portero me da una llave o yo se la pido no me acuerdo, voy a mi casa, estaba yendo para el Four Seasson y me llaman para preguntarme si me robé la camioneta».

La denuncia de robo fue presentada por Claudia Faena e indicaba que Gvirtz, quien entre otros ciclos produjo el programa político «6,7,8», se presentó en el Hotel Faena y se hizo pasar por el dueño del auto, le pidió las llaves al valet parking y simplemente se lo llevó.

El auto, de marca Honda, fue ubicado por la Policía, poco después en el Hotel Four Seasson, del barrio de Retiro, donde el productor fue detenido, pero este viernes fue liberado.