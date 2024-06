Lenguaje corporal de Rolando Barbaro, por Hugo Lescano

Para los que preguntaban, aquí va el discurso gestual de Rolando Barbaro luego de la dedicatoria amorosa de @marinacalabro_ok

PRIMER MOMENTO



Movimiento de negación con la cabeza (M60)

Cierre de ojos (AD46)

Lengua lubricando los labios (AD37)



Estos gestos (M60 + AD46) sólo los combinamos cuando algo que vemos o escuchamos nos parece que no debería estar sucediendo. Expresamos de este modo nuestro desacuerdo enfático. El AD37 refleja el estrés que nos produce la situación. La boca y los labios se secan desencadenando un microsegundo de xerostomía ante situaciones inesperadas y estresantes. Por eso pasa la lengua por sus labios



SEGUNDO MOMENTO



Toma la copa (control objetual)

Movimiento de negación con la cabeza (M60)

Lengua empujando la cara interna de la mejilla (AD36)



Nos aferramos de los objetos para gestionar emociones en situaciones incómodas, por eso Rolando toma la copa sumada a la necesidad de eliminar la sequedad (xerostomía) causada por el estrés. Niega nuevamente con su cabeza (M60) y empuja la mejilla con su lengua denotando una conflicto interior y la necesidad de distensión.



En resumen, el cuerpo de Rolando señala que lo que expresó Marina lo tomó por sorpresa y no estuvo de acuerdo para nada.



Si ves estos gestos combinados en alguien que amás, luego de expresarle tu amor públicamente, quizá sea conveniente que tengas una charla al respecto para evitar sorpresas futuras para ambos.



¿Y vos? Ya te inscribiste a la Diplomatura Virtual en Detección de Mentiras que empieza este mes de junio?



Ingresá a www.HugoLescano.com.ar o mandame un mensaje y te envío el link con toda la info para inscribirte. Recibirás también el acceso GRATIS a la Certificación en Comunicación No Verbal que está comenzando.