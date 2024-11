Le bloquearon las redes por no pagar la cuota alimentaria

La sorpresiva decisión fue adoptada por la Justicia de Rosario por no abonar nunca la cuota alimentaria de sus hijos.

Las redes sociales de un padre que no pagó nunca la cuota alimentaria de sus hijos menores fueron bloqueadas tras una resolución inédita de la Justicia en la ciudad santafesina de Rosario.

Según denunció la ex mujer, madre de sus hijos, el hombre no ofreció ayuda, ni aportó dinero, así como tampoco presentó constancia de su labor como monotributista o de relación de dependencia.

Frente a este escenario, la jueza de Familia, Gabriela Topino, tomó una medida sorpresiva al bloquearle las redes sociales al progenitor por su falta de voluntad con la Justicia y sus hijos. “Para el bloqueo hay que oficiar a Meta y ellos con sus mecanismos bloquean las redes sociales a nombre de esta persona”, precisaron.

“Es una medida complementaria a las que se dictaron en este proceso, como la retención de licencia de conducir. Hay una sentencia previa en la que se condena al demandado a abonar alimentos históricos”, explicó Sebastián Navas, abogado de la denunciante.

No se sabe si el hombre puede o no aportar, porque no presentó documentos de monotributo o relación de dependencia, y hasta el día de hoy le quitan ingresos al abuelo de los niños.