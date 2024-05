Lavaya una estafa a los clientes

Lavaya la empresa que comenzó como una lavandería del barrio de Recoleta hasta crecer y tener operaciones más lucrativas como lo es el servicio de laundry que brinda en algunos edificios, donde alquilan máquinas para mejorar las comodidades de los residentes que tienen a su alcance un autoservicio de lavado adquiriendo las fichas.

Pero esa aparente ventaja de no tener que ir hasta un local, tiene sus desventajas, si las máquinas no tienen un debido control técnico o si se demora la empresa en atender los reclamos, los únicos perjudicados son los clientes, ya que si uno reclama, es poco probable que el resto lo sepa y así se dan casos en los que en un edificio, el mal funcionamiento de una máquina, no reparada o sacada de servicio, produjo daños en prendas sin que la empresa se haga cargo de la reposición de las prendas, tal como lo establece la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

Quiénes son Lavaya

Se presentan de la siguiente manera:

Lava Ya es una empresa dedicada desde 1984 a la explotación e instalación de lavanderías automáticas, que cuenta con el aval de un prestigio bien ganado entre miles de clientes. Ofrecemos el mejor equipamiento para lavanderías y tintorerías existente en el mercado, siendo distribuidores oficiales de marcas nacionales de primera línea como Marva, Barcia y Blancapress e internacionales como Maytag, Dexter, Ghidini y Renzacci.

Desarrollamos tres áreas de trabajo:

Importación y Comercialización de productos junto con el servicio de posventa, repuestos y service, cubriendo las necesidades más exigentes, con maquinaria moderna, duradera y resistente para lavanderías y equipamiento de gran capacidad para hoteles y todo tipo de instituciones.

En edificios y condominios, Lava ya instala el equipamiento adecuado para lavar y secar la ropa de acuerdo al espacio disponible, no requiriendo inversión ni gastos de mantenimiento por parte del consorcio o constructora.

Con el uso de la marca Lava Ya, brinda todo el conocimiento y asesoramiento necesario para darle al cliente seleccionado la posibilidad de comenzar una actividad rentable e independiente.

Nuestra experiencia y dedicación nos consolidan en una empresa sólida y confiable.

Premios

Queremos compartir la satisfacción de haber sido premiados en tres oportunidades por Maytag Comercial Laundry.

Agradecemos por reconocer y recompensar nuestros esfuerzos. Y hacemos participes a cada uno de quienes conformamos esta empresa y a nuestros clientes que nos acompañan día a día.

Al respecto se ha solicitado información sobre el supuesto premio, ya que no existe mención alguna de que el mismo exista y es curioso que se premie a una empresa con tantos reclamos insatisfechos.

Lavaya Paraguay 888 S.R.L. – CUIT 30-71232070-9

La sociedad según informes comerciales se encuentra integrada por Rosana Alicia Savall, DNI: 16.955.703, con domicilio en Del Viso, Fedelina Salas, DNI: 20.328.144, con domicilio en La Boca, CABA y Lorena Paola Bravo, DNI: 28.132.277, con domicilio en Villa Devoto, CABA.

En el mismo domicilio de la calle Gascón donde funciona el showroom y oficina de ventas de Lavaya, en la calle Gascón 732, de CABA, se encuentra registrada la empresa SITEPRA S A CUIT: 33-59299266-9, integrada por Presidente Martín Ricardo Pratesi, Director Titular Mariana Beatriz Pratesi, Mónica Pratesi y Director Suplente: Susana Roselli, todos con dirección en la Av. Córdoba 1345, piso 11, de CABA, donde funciona el Estudio Jurídico Notarial Pratesi & Abogados.

Esto no es un dato más, sino que de alguna manera explicaría la impunidad con la que la empresa se maneja ante los reclamos de los clientes y revela que aunque sus directivos tengan formación en derecho y sea su medio de vida el ejercicio de la profesión, que tengan el mínimo respeto por los derechos de sus clientes.

Entre sus clientes la empresa es proveedora del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad.

Conclusión

Una sencilla definición de estafa sería provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro.

La empresa vende fichas por un servicio de lavandería, es decir, el cliente compra la ficha para lavar sus prendas, el resultado lógico y esperado sería que las prendas terminen limpias y en las mismas condiciones, NO DAÑADAS, si esto ocurre hay una irrenunciable responsabilidad de la empresa LAVAYA y SITEPRA, es inaceptable pagar por un lavado y que las prendas terminen manchadas con aceite industrial derramado por las máquinas y más inaceptable es que las empresas no repongan las prendas dañadas, la IMPUNIDAD es la peor de las propagandas que puede elegir una empresa.

Desde el Diario El Sindical, solicitamos a la empresa un informe al respecto con un plazo perentorio que no cumplió, con lo cual se reafirma el reclamo de los clientes que denunciaron la situación donde nos mencionan que a los reclamos se les pidió enviaran un mail copiamos textual lo que les han respondido a los clientes:

Buenas tardes. Se derivará la solicitud al sector técnico para que revisen el lavarropa, el mismo será atendido en las próximas 48/72 horas hábiles. En cuanto al reclamo por prendas manchadas debido al uso de la máquina, por favor enviar fotos detalladas a los siguientes mails: ‘taller@lavaya.com‘; y ‘Service – Lava Ya’ service@lavaya.com los coordinadores le realizarán una evaluación y responderán por ese medio a la brevedad posible.

En una próxima publicación comentaremos las respuestas de la empresa MAYTAG, sobre los motivos por los cuáles sus máquinas pueden fallar y causar daños y los supuestos premios que menciona la empresa recibió, además de los correspondientes pedidos de informes a los organismos donde brinda servicios la empresa, porque es evidente que algo no funciona bien y más evidente es que no tienen el mínimo respeto con sus clientes o tienen clientes de primera y de segunda a los que les brindan sus servicios.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw