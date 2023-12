Las prioridades de Milei no son ni el Pueblo, ni la Patria

La imagen del presidente de la Nación, sigue cayendo en picada por su sola conducta de obediencia ciega a Mauricio Macri que es quien gobierna sin necesidad de ocupar un cargo.

Todos los hombres poderosos del gobierno, esos que disponen las medidas económicas que terminan afectando a todos, son empleados desde hace muchos años de Macri, Luis Caputo y más aún Federico Sturzenegger el economista que pasó por el gobierno de Fernando De La Rúa donde terminó procesado junto a varios funcionarios más por la estafa al Estado del Mega Canje.

Luego con Macri como Jefe de Gobierno, fue nombrado presidente del Banco Ciudad, uno de los bancos más importantes del país y desde allí, fue parte de un vaciamiento sistemático de las arcas del banco, llenó el directorio de asesores truchos que nunca pisaron el banco y tampoco trabajaron en algún tema vinculado al banco, algunos de estos debieron responder un pedido de informes bajo juramente y reconocieron que su sueldo de 50 mil dólares era una especie de reconocimiento por trabajos anteriores al presidente del banco, muy generoso con la tuya, eso es Sturzenegger y más, ya que también usaron los contactos que el banco genera para operar judicialmente en beneficio de empresas multimillonarias, mejorando su expediente judicial.

Milei es un presidente irresponsable, débil políticamente que incluso ha dejado de lado sus promesas de campaña e ideales condicionado por las imposiciones de Macri y su entorno, un entorno de poder económico que siempre han sido los verdaderos dueños del poder, son ellos los que controlan los medios, fijan precios desde sus monopolios y controlan los medios y a gran parte de un Poder Judicial corrupto que goza de una enorme impunidad, el 80% de los jueces, secretarios y fiscales no pueden pasar una auditoria sobre sus declaraciones juradas, por eso año a año, fueron haciendo más complicado el sencillo trámite que era solicitar una declaración jurada como lo establece la Ley, pero no, quienes se supone deben hacer cumplir la Ley la van torciendo a su beneficio.

Las últimas medidas económicas no dejan dudas de quienes gobiernan y Milei solo sigue en su postura de mal actor, impostando la voz y con sus frases que ya suenan ridículas porque ni él las cumple, todo beneficia a los grandes grupos económicos donde NO HAY PLATA, para nadie, pero sí para estatizar deuda por 50 mil millones de dólares ya que parece los 30 mil anunciados era poco, así de ilógico los gastos de un gobierno con un presidente que prometía no contraer nuevas deudas y se supo que el martes contrajo una por 1000 millones de dólares, es decir Milei no ha cumplido ninguna de sus promesas, ya que el tema de eliminar ministerios era una frase, solo fueron recategorizados que no es lo mismo que eliminar, mantienen sus funciones y cargos por debajo del rango de secretaría, otra mentira que muchos ignorantes celebran en redes sociales festejando la «eliminación» del Ministerio de la Mujer que ahora es una secretaría donde por ahora todo sigue igual.

Con el temporal más trágico que se recuerde en la provincia de Buenos Aires, Milei primero se solidarizo vía Twitter y luego fue a votar a Boca, es decir, Bahía Blanca quedo para después de ir a votar para apoyar a Macri y ver si la racha ganadora de Milei seguía igual, pero no, Milei fue duramente insultado y debió huir custodiado mientras imitaba a Mauricio saludando a los que lo insultaban, provocando aún más el ánimo de la gente.

Ya en Bahía Blanca a donde llegó vestido con campera camuflada al igual que Luis Petri, en una nueva remake de cuando Patricia Bullrich se disfrazaba de gendarme hasta que bajó orinada de un avión y entendió que daba risa más que miedo, lo acompañaban su hermana Karina, Patricia Bullrich que por ahora fue de civil y Guillermo Francos y Sandra Pettovello, usaron un helicóptero y un gasto millonario en movilizar custodia y comitiva, para que la conferencia de prensa se resuma en que el presidente los acompaña en su dolor, que va a monitorear la situación, pero que confía en que lo van a superar ellos, los bahienses con los recursos existentes, es decir, NO HAY PLATA, arréglense.

Pero esto se sabía, es lo que se voto, un tipo que prefiere hacer ricos a los empresarios, porque siempre fue empleado de los grupos de poder y seguirá siéndolo para sostener su poder, es el precio por jugar al presidente y no tiene problema alguno en cumplirlo, ya lo dijo una vez Chiche Gelblung, «Milei me confesó que su prioridad no es ser presidente, a él le gusta que todos hablen de él, ser el centro de atención, eso le gusta, la política le divierte», bueno, Chiche tenía razón, no es un político, es un irresponsable que solo pretende ser el más importante, el más capito.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw