Lanús: Trabajadores municipales protestaron frente al Municipio para exigir reapertura de paritarias

Con una jornada de lucha realizada en conjunto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), dirigida por Miguel Pedelhez, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Lanús, los empleados municipales del distrito que gobierna Juntos exigieron la reapertura de paritarias y el pago del bono anunciado por el gobierno Nacional.

Este viernes, los trabajadores municipales lanusenses realizaron una radio abierta en las puertas del Palacio Municipal para reclamar la reapertura de la discusión salarial “de manera urgente” y el pago de la suma fija de 60 mil pesos que concedió el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y que Grindetti «se negó» a otorgar.

La medida está enmarcada en “un plan de lucha” que comenzó esta semana y que se extenderá hasta que “el Ejecutivo dé una respuesta y convoque a discutir los salarios de hambre que tienen los trabajadores”, advirtió el dirigente de ATE Lanús, Walter Pintos.

El último aumento que recibieron los empleados municipales fue en junio y constó de un 26 por ciento a ser reevaluado en octubre. En este marco, Pintos remarcó que “es mucho tiempo para esperar” y aclaró: “un 26 era insuficiente en ese momento y en el medio tuvimos un 22 por ciento de devaluación hace 10 días atrás, no podemos esperar”.

A su vez, el dirigente de ATE cuestionó a Grindetti por la negativa a reabrir paritarias y aseguró que “los sueldos de Lanús son los más bajos de toda zona sur”, ya que mientras que “el Salario Mínimo, Vital y Móvil va a ser de 120 mil, el sueldo promedio de un compañero con 15 años de servicio no llega a los 100 mil pesos”, apuntó.

Pago del bono

El otro reclamo central de la medida de fuerza que llevaron adelante los trabajadores municipales recayó sobre exigir que el Municipio pague el bono que anunció Massa.

En este sentido, Pintos acusó a Grindetti de negarse a pagar es “solamente por mezquindad política partidaria”. Y disparó: “No va a pagar el bono no porque no este la plata, sino porque es opositor al partido político que lo otorga, es una mezquindad y una falta de responsabilidad terrible, castiga a los trabajadores municipales no abriendo paritarias y no brindando el bono”.

Pintos fue consultado por el plan de lucha y sostuvo que el próximo miércoles los delegados de la Junta Interna de ATE realizarán una nueva reunión y que si para ese entonces “no hubo una convocatoria, se resolverán nuevas medidas de acción”.