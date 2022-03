Lanús: La familia de un chico asesinado cortó la Av. Hipólito Yrigoyen para exigir que atrapen a los responsables

Familiares y cercanos de Leandro Antonio, un joven de 21 años asesinado en Villa Diamante en un robo, cortaron la avenida Hipólito Yrigoyen en Lanús para reclamar justicia, más seguridad y la detención de los otros involucrados en el crimen. El hecho ocurrió el 3 de marzo pasado a pocos metros de la casa de la víctima a las 2.30 de la mañana.

Carlos Antonio, padre de la víctima, reclamó: “Queremos que aparezcan los otros dos responsables del asesinato. Los habían localizado y tardaron como cuatro días en dar la orden, el pibe se enteró y se les fue. Así no los van a encontrar”.

Luego de algunas semanas del hecho, la familia de Leandro exigió frente al Municipio de Lanús y la fiscalía que se encuentre a los acusados del asesinato, quienes ya fueron identificados. Se hizo presente el jefe de Gabinete lanusense Diego Kravetz y habló con la familia.

“La investigación viene bien pero si no los atrapan no tiene sentido. Las pruebas están, había cámaras, los testigos vieron quienes fueron pero nada tiene sentido si andan sueltos”, manifestó Carlos.

Hasta el momento solo fue detenido el supuesto autor del disparo que terminó con la vida de Leandro. Sin embargo, según los testigos fueron tres los hombres que participaron del robo y posterior asesinato.

La familia esperaba que se los encuentre más fácilmente a los dos sospechosos debido a que habían sido identificados y localizados.

“Son dos personas sin recursos, no tienen a donde ir, no hay muchos lugares a donde se puedan ir así que no entiendo como hacen para escaparse durante tanto tiempo. De qué sirve una orden de allanamiento si no los encuentran”, criticó el padre de la víctima.

Además de pedir justicia, exigen más seguridad en la zona y más recursos para las Comisarías.

“Por más que hagamos lo que hagamos, mi hijo está muerto, no hay justicia por más que los encuentren, lo mataron por matarlo. Es un modo de decir que hacemos justicia pero mi hijo sigue muerto”, agregó Carlos.

El hecho

Tres personas interceptaron a Leandro Antonio en la puerta de su domicilio, ubicado en José María Moreno al 3500, casi en la esquina con Yatay. Al encontrar resistencia por parte del joven, uno de ellos le disparó en la cabeza y lo asesinó.

En la causa interviene la Unidad Funcional N7 de Lanús y fue caratulada como “homicidio.