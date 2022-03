Lanús: El FdT reclamó información sobre el funcionamiento de las Comisarías Móviles

El Concejo Deliberante de Lanús llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la cual se aprobó por unanimidad un pedido de informe que presentó el Frente de Todos – De Lanús para Lanús para conocer el “funcionamiento y operatividad” de las patrullas de respuesta inmediata – Comisaría Móvil. Además, se aprobó la creación de un centro de robótica en el distrito y desde la oposición criticaron la cantidad de expedientes que se enviaron archivo y que impulsó el espacio en el 2020 – 2021.

El expediente tuvo el concejo del oficialismo y de los bloques del Frente de Todos en la Comisión de Seguridad. Según el proyecto, se le solicita al Ejecutivo un informe sobre “el funcionamiento y operatividad de la patrulla de respuesta inmediata – Comisaría Móvil”.

“La seguridad o inseguridad, depende de la perspectiva que se mire, indudablemente es el tema más difícil que atravesamos en el Conurbano y Lanús no es la excepción. Créanme y créannos que a los peronistas es a quien más nos preocupa porque afecta en mayor profundidad a quien tiene menos herramientas para hacer frente”, se explayó el autor de la resolución, el concejal Agustín Balladares.

En esa línea, apuntó que “la capacidad estatal de un Estado local es realmente insuficiente para darle respuesta integral a este programa” y advirtió sobre el funcionamiento de las patrullas de respuesta inmediata – Comisaría Móvil que creó la gestión de Néstor Grindetti.

“He leído la Ley Orgánica de las Municipalidades y no encontré en ningún articulado, ningún texto que le de la competencia a un Estado municipal para crear una comisaría móvil”, planteó el edil peronista y reclamó que “el problema de la seguridad hay que abordarlo con madurez y diálogo y no con medidas que tienen que ver más con el impacto en términos comunicaciones y con un relato que no ayuda a mitigar los problemas que se padecen”

Desde el oficialismo, la concejala Claudia Serapio marcó que “no hubo discrepancias en pedir esa información” y replicó que “hay una cuestión de competencia del Municipio que en algún punto se va adaptando para dar soluciones”.

En otro orden, se aprobó sobre tablas un proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo para que se cree en el distrito un Centro de Robótica Industrial y en esa sintonía se aprobó un convenio con la empresa MWSA S.A “con el objeto del dictado de cursos para la formación del oficio de robotistas”

Por último, se declaró “Vecino Destacado de Lanús” a Héctor Hugo Viva, por su aporte a la cultura y educación de Lanús.

Durante la sesión, se enviaron casi un centenar de proyectos a archivo ya que perdieron estado parlamentario por estar más del tiempo permitido en el Concejo y no ser tratados o porque “tuvieron respuesta” del Ejecutivo o “fueron resueltos”. No obstante, esta situación derivó en la crítica y llamado de atención del bloque del FdT porque “casi el 60%” de esos expedientes pertenecían a la oposición.

“Son casi 95 proyectos que se están mandando a archivo, de ese número, 57 son del Frente de Todos, una gran parte que resta son de vecinos o de temáticas que trabajamos desde el espacio. Coincidimos en que hay que mandarlos a archivo porque han perdido estado parlamentario porque están hace más de dos años, pero quiero hacer un llamado de atención porque que el 60% de los proyectos sea del FdT se debe a una decisión política de no dar ciertos debates”, expuso la presidenta de bloque del Frente de Todos, Natalia Gradaschi.

Además, recordó cómo varios proyectos son enviados a la Comisión de Gobierno a la cual calificó como “comisión del filtro”, ya que, allí el oficialismo tiene mayoría y según la oposición “traba el tratamiento” de esos expedientes.

“Hubo un llamado al dialogo del intendente en la apertura de sesiones, hubo intervenciones en el mismo sentido de los concejales del oficialismo, por eso, esperamos iniciar una nueva etapa en la que no tengamos miedo de dar ningún debate, que no frenemos ningún debate”, aseveró.

Durante el 2020 – 2021, la oposición reclamó la falta de debate que había en las comisiones y cómo proyectos que debían girarse a la Comisión de Salud donde la oposición tenía mayoría, eran girados a la Comisión de Gobierno y allí eran “cajoneados”. En una oportunidad, irónicamente se apodó a la Comisión de Salud como la “comisión de arbolado”, ya que, solo se giraban proyectos de pedidos de poda de árboles.

Ante el planteo de Gradaschi, la concejala de Juntos por el Cambio, Laura Lavandeira, explicó que si el 60% de los expedientes archivados son del FdT se debe a “la cantidad de expedientes que presentan”. “Hoy se presentaron por bloques políticos 28 expedientes y 27 son del FdT, numéricamente son muchos más”, remarcó.

En tanto, la presidenta del bloque oficialista, Silvina Recalde, retrucó que si esos expedientes se archivaron es porque “muchos ya están cumplimentados y ya tuvieron respuesta del Ejecutivo”.